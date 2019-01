Afluisteren FaceTime mogelijk door bug

Bij FaceTime, de videobeldienst op apparaten van Apple, is het mogelijk om andere gebruikers af te luisteren. Door een bug in het programma kan alles wat een Apple-gebruiker aan het doen is worden afgeluisterd op het moment dat hij gebeld wordt maar nog niet heeft opgenomen.

Het lek werd deze week ontdekt door klanten van Apple en komt voor op alle apparaten van iPhone tot iMac. Het treedt op als een gebruiker een groepsgesprek via FaceTime begint. Niet alleen geluid maar ook beeld kan gelekt worden. De bellers krijgen het beeld te zien als diegene die ze bellen toevallig op een aan/uit- of volumeknop drukt.

Apple haalde maandag de functionaliteit van FaceTime-groepsbellen tijdelijk uit de lucht en beloofde deze week met een oplossing te komen. De optie om een groepsgesprek via FaceTime te voeren werd eind vorig jaar toegevoegd aan Apple-apparaten in een software-update.