Aflossingsblij word je pas als je echt hypotheekvrij bent

Deze werkweek begon op bevreemdende wijze toen ik op maandagochtend voor het eerst kennisnam van de inhoud van een nieuwe campagne van de banken.

Via deze gezamenlijke aanpak proberen de financiële instellingen huishoudens met een geheel aflossingsvrije hypotheek te bereiken. Dat wordt gedaan via een vrolijk getoonzet radiospotje dat op luchtige wijze aandacht vraagt voor dit onderwerp. Lang niet iedereen met een aflossingsvrije hypotheek heeft een probleem, maar het is wel problematisch wanneer je geen idee hebt wat er precies in de hypotheekpapieren staat over de einddatum van de lening.

Over deze gezamenlijke campagne valt wel het een en ander op te merken, zeker wanneer je bedenkt dat ik in 2012 al definitief een streep kon zetten door mijn aflossingsvrije hypotheek. Deze campagne komt dus gevoelsmatig een beetje als mosterd na de maaltijd en in zekere zin een decennium te laat.

De aflossingsvrije hypotheek is op zich geen slechte uitvinding, maar toch hebben banken in deze kwestie boter op hun hoofd. Destijds werd dit product namelijk verkocht als zijnde de goedkoopste hypotheekvorm, zonder met klanten te bespreken hoe zij hun schuld op termijn zouden gaan terugbetalen. Nu verlieten veel mensen het kantoor van de adviseur in de veronderstelling dat de term aflossingsvrij niet slaat op de bijbehorende aflossingsvrijheid, maar je ontslaat van de verplichting om af te lossen.

De huidige reclamecampagne kun je zien als bakzeil halen maar ook als een vorm van schadebeperking. Niet iedereen reageert op brieven of e-mails van de bank, maar slaat misschien wel aan op een luchtig verhaaltje met een simpele slogan. En dus wordt de huiseigenaar bij voorbaat vrolijk gemaakt met een slagzin die zijn kracht dankt aan een woordspeling: „Word ook aflossingsblij.”

Uiteindelijk kostte het me nog geen tien minuten om uit te zoeken dat ik die term zelf al een keer had laten vallen, op pagina 180 van mijn boek ”Het nieuwe nietsdoen” uit 2014. Het had zelfs weinig gescheeld of mijn boek ”Hypotheekvrij!” had ”Van aflossingsvrij tot aflossingsblij” geheten. Heel origineel is die slagzin dus niet. Zelf was ik hem destijds wellicht ook al tegengekomen.

Los daarvan is de slogan –net als bijna elke vorm van reclame– natuurlijk een tikje misleidend. De meeste mensen krijgen niet als vanzelf een goed humeur wanneer ze alle hypotheekpapieren er eindelijk eens bij hebben gepakt, maar schuiven dat vervelende karwei zo lang mogelijk voor zich uit en zetten zich vervolgens zuchtend aan het werk. Niet alleen is het taalgebruik in een akte heel formeel en ambtelijk, voor een leek is de materie vaak zelfs ondoorgrondelijk.

Er kan zeker sprake zijn van opluchting wanneer blijkt dat de hypotheek geen einddatum kent, deze geruisloos doorloopt zonder te hoeven worden verlengd en de toekomstige pensioeninkomsten toereikend zijn om de brutomaandlasten te dekken. Ook is er wellicht nog ergens een apart spaarpotje voorhanden dat op het juiste moment uitkomst kan bieden. Maar écht aflossingsblij ben je als huiseigenaar natuurlijk pas wanneer je na jaren van sparen en aflossen je allerlaatste extra storting hebt gedaan en je jezelf vanaf dat moment hypotheekvrij kunt noemen.

De auteur is schrijver en publicist. Reageren? hormann@refdag.nl