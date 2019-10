Afgeslankt Beter Bed zet stappen vooruit

Beter Bed heeft het derde kwartaal van het jaar afgesloten met een hogere omzet bij de onderdelen die in bezit blijven van de Udense beddenverkoper. De onderneming profiteerde onder meer van de verdere de uitrol van het merk Tempur en de sterk gestegen opbrengsten online.

Al met al groeide de omzet uit voortgezette activiteiten met 6,8 procent tot een bedrag van 43,9 miljoen euro. De onlineverkopen in de Benelux stegen met 30 procent. Verder doet Beter Bed goede zaken in Zweden waar de opbrengsten met dik 29 procent stegen.

Topman John Kruijssen is tevreden met de resultaten van de onderneming die de voorbije weken de nodige strategische stappen aankondigde, waaronder de verkoop van de door een gifschandaal achtervolgde dochteronderneming Matratzen Concord. De verkoop van de Duitse dochter ligt volgens Kruijssen op schema en moet eind dit jaar zijn voltooid.

Matratzen Concord, dat ook in Oostenrijk en Zwitserland actief is, werd geplaagd door een schandaal rond giftig schuim in de matrassen. Klanten lieten het bedrijf daardoor langer dan verwacht links liggen. Beter Bed raakte door de Duitse problemen ook zelf in de financiële zorgen. Deze zomer kreeg het bedrijf al een lening van drie grote aandeelhouders.

Kenners stelden eerder al dat door de verkoop van Matratzen Concord veel onduidelijkheid is weggenomen over de toekomst van Beter Bed. Het bedrijf kan zich nu richten op de regio Benelux en tegelijkertijd de winstgevendheid en het vermogen om de kasstroom op te wekken verbeteren.

Ook Kruijssen benadrukt in de handelsupdate dat, samen met de recent gesloten deal over de verkoop en het direct weer huren van het distributiecentrum in Uden, het afstoten van Matratzen Concord voor een verbetering van de schuld- en liquiditeitspositie zorgt.