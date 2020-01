Afgeslankt Beter Bed heeft wind in de rug

Beter Bed heeft duidelijk de wind mee nu het afscheid heeft genomen van zijn Duitse activiteiten. De beddenverkoper zette in het vierde kwartaal een omzet van 47,6 miljoen euro in de boeken. Dat betekende een stijging van 5,1 procent op jaarbasis, als de prestaties van het verkochte onderdeel Matratzen Concord vorig jaar buiten beschouwing worden gelaten.

Beter Bed kende in de Benelux naar eigen zeggen een sterk slotkwartaal van het jaar, geholpen door recordverkopen tijdens het uit de Verenigde Staten overgewaaide koopjesfestijn Black Friday eind november. Verder had Beter Bed-onderdeel DBC veel succes met de verkoop van M line-matrassen.

Topman John Kruijssen wijst onder meer op een succesvolle marketingcampagne in de Benelux waar Beter Bed de vruchten van plukt. Ook de omzet in Zweden nam toe. Over heel 2019 was de omzet uit voortgezette activiteiten 185,6 miljoen euro. Deze viel daarmee op jaarbasis 7,5 procent hoger uit.

Beter Bed rondde recent de verkoop af van Matratzen Concord, dat behalve in Duitsland ook in Oostenrijk en Zwitserland actief is. Dat onderdeel werd geplaagd door een schandaal rond giftig schuim in de matrassen. Klanten lieten het bedrijf daardoor langer dan verwacht links liggen. Beter Bed raakte door de Duitse problemen ook zelf in de financiële zorgen. Na de verkoop maakte Beter Bed werk van de aanpak van de schuldpositie.

Het terugbrengen van de schulden stelt de onderneming volgens Kruijssen in staat om een „opwindende toekomst” op te bouwen. De onderneming presenteert op 7 mei zijn strategie voor de middellange termijn. De definitieve jaarcijfers staan voor 17 maart op de agenda.