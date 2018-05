AF-KLM wacht onzekere tijd na vertrek topman

Jean-Marc Janaillac, topman van luchtvaartcombinatie Air France-KLM, stapt op. De gevolgen van het vertrek voor KLM zijn nog niet direct in te schatten. KLM-baas Pieter Elbers wilde daar nog niet op ingaan en wacht een overleg van het bestuur, komende woensdag, eerst af.

Janaillac speelde het loonconflict bij Air France hard, door zijn lot te verbinden aan de uitkomst van een stemming over het finale loonbod. Die gok pakte volkomen verkeerd voor hem uit. Het zusterbedrijf van KLM heeft al sinds februari te maken met stakingen. De tot nu toe dertien stakingsdagen hebben het concern al zeker 300 miljoen euro gekost.

In Nederland bereikten de bonden wél al en zonder stakingen een akkoord over een loonsverhoging bij KLM. In Frankrijk lijkt dat nu verder weg dan ooit. „De Franse bonden zullen zich nu sterker voelen en zullen niet meer zo snel akkoord gaan met voorstellen van de directie”, zo vatte FNV-bestuurder Leen van der List het Franse ’non’ voor het loonvoorstel samen.

De stakingen eisen hun tol voor het moederbedrijf. Air France-KLM presenteerde vrijdag kwartaalcijfers die door kenners werden gezien als een winstalarm. Het concern draait onder meer door de stakingen verlies. En het grootste deel van de stakingskosten vielen nog buiten het kwartaal en steken dus later nog de kop op.

De dagelijkse leiding van Air France-KLM komt nu in handen van Air France-baas Franck Termer. De Franse overheid deed in een verklaring een beroep op het verantwoordelijkheidsgevoel van alle betrokkenen om uit deze situatie te komen. Elbers van KLM riep ook op tot steun en solidariteit.