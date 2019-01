„AF-KLM-topman Ben Smith praat met ministers”

Topman Ben Smith van Air France-KLM komt donderdag naar Nederland. Hij gaat dan in gesprek met ministers Wopke Hoekstra van Financiën, Cora van Nieuwenhuizen van Infrastructuur & Waterstaat en Eric Wiebes van Economische Zaken & Klimaat, melden ingewijden. Ook KLM-topman Pieter Elbers is daarbij aanwezig.

Smith trad in september aan als topman van Air France-KLM. Hij wil zich richten op Air France, maar bij KLM leeft de angst dat dat ten koste gaat van de autonomie van de Nederlandse luchtvaartmaatschappij. Smith zou onder meer een zetel in de raad van commissarissen bij KLM willen opeisen. De vorige topman van Air France-KLM, Jean-Marc Janaillac, heeft nooit zitting genomen in de toezichtsraad van KLM.

Air France-KLM wilde geen commentaar geven over het overleg.