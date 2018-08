„AF-KLM mikt op tweede man Air Canada”

De nieuwe bestuursvoorzitter van Air France-KLM komt mogelijk uit Canada. Volgens de Franse krant Le Monde is Ben Smith, de huidige operationeel directeur van Air Canada, een voorname kandidaat voor de openstaande vacature. Le Monde kreeg die informatie van de Franse pilotenvakbond SNPL.

De luchtvaartcombinatie is op zoek naar een bestuursvoorzitter als opvolger van Jean-Marc Janaillac. Die vertrok in mei nadat hij zijn lot had verbonden aan een stemming onder personeel van Air France over een voorstel voor verbeterde arbeidsvoorwaarden.

Air France-KLM wilde niet op namen reageren. Het bedrijf zou bevreesd zijn voor toestanden als die rond de kandidatuur van Philippe Capron. De kandidatuur van de financieel directeur van het Franse nuts- en vervoersbedrijf Veolia stuitte op een bak aan kritiek, onder meer wegens diens gebrek aan ervaring in de luchtvaartsector. Capron trok zich daarop terug.

Onder druk van Chinese en Amerikaanse aandeelhouders kreeg de zoektocht naar een nieuwe bestuursvoorzitter een internationale draai. Met een bestuursvoorzitter die niet van Franse huize is, wordt een taboe bij de onderneming doorbroken. Ook de Nederlandse KLM-topman Pieter Elbers wordt gelinkt aan de functie, maar Franse vakbonden zagen zijn kandidatuur niet zitten uit angst dat Franse belangen zouden ondersneeuwen bij Nederlandse.

Smith kan in ieder geval wel bogen op de nodige ervaring. Hij was als hoofdonderhandelaar ook betrokken bij cao-gesprekken bij Air Canada. Het lukte hem om met vakbonden een tienjarige overeenkomst te sluiten voor piloten en cabinepersoneel.

Volgens bronnen bij de Franse overheid wordt op zijn vroegst op 22 augustus, als de vakantieperiode bij de Franse overheid afgelopen is, een nieuwe bestuursvoorzitter gepresenteerd. De Franse overheid heeft een belang van 14 procent in Air France-KLM. Daarmee is Parijs als grootaandeelhouder invloedrijk.