‘AF-KLM komt met nieuwe vliegtuigorders’

Air France-KLM is van plan eind deze maand bij de bekendmaking van halfjaarcijfers nieuwe vliegtuigorders aan te kondigen. Dat meldde de Franse krant La Tribune, zonder aan te geven waar de informatie vandaan komt.

Ter vernieuwing van zijn vloot voor korte en middellange afstanden zou Air France de keuze kunnen maken voor de A320neo en A220-300 van Airbus. Voor prijsvechter Transavia bekijkt het luchtvaartconcern de Boeing 737 MAX, al zou wel worden gewacht tot de crisis rond dat type is overgewaaid. De 737 MAX staat nu wereldwijd aan de grond vanwege twee dodelijke ongevallen in korte tijd met dat model.

Daarnaast wordt overwogen de zeven Airbus A380’s in dienst bij Air France te vervangen door de Boeing 787 of de Airbus A330neo. Volgens La Tribune is topman Ben Smith van Air France-KLM ontevreden over geregelde mankementen met de A380-superjumbo’s en wil hij kleinere en zuinigere vliegtuigen die financieel meer opleveren. Onlangs werd nog bekend dat er mogelijk haarscheurtjes in de vleugels van de A380 kunnen zitten.

Naar verluidt wordt Air France-KLM bij het bepalen van de toekomst voor zijn langeafstandsvloot geadviseerd door een externe consultant. De aankondigingen door het Frans-Nederlandse luchtvaartconcern zouden nog wel afhangen van het succes van de onderhandelingen met vliegtuigbouwers. Volgens La Tribune is het niet zeker of het luchtvaartbedrijf alle beslissingen rond de vliegtuigorders naar buiten brengt bij de cijferpublicatie. De halfjaarcijfers van Air France-KLM staan voor 31 juli op de rol.