AF-KLM en PostNL grote verliezers op Damrak

De Europese beurzen zijn dinsdag met verliezen de handel uitgegaan. Vooral twijfels over de verstandhouding tussen China en de VS drukten het sentiment. De AEX-index in Amsterdam hield het verlies nog enigszins beperkt. PostNL en Air France-KLM verloren bij de middelgrote fondsen op het Damrak fors aan beurswaarde en drukten daarmee de MidKap stevig in het rood.

De AEX-index verloor uiteindelijk 0,1 procent tot 523,23 punten. De MidKap speelde 2,3 procent kwijt tot 689,37 punten. Frankfurt, Londen en Parijs leverden tot 1,1 procent in.

Postbedrijf PostNL eindigde de sessie met een min van dik 8 procent na een waarschuwing van de Belgische branchegenoot Bpost, die in Brussel bijna een kwart aan beurswaarde verloor. De Belgen verwachten dat 2019 een,,uitdagend jaar" gaat worden. Voorstellen die momenteel met de vakbonden besproken worden zullen volgens Bpost een impact hebben op de winstgevendheid.

Air France-KLM zag 6 procent van zijn beurswaarde verdampen. Ook elders in Europa gingen luchtvaartmaatschappijen als Lufthansa en British Airways-moeder IAG onderuit, vermoedelijk onder druk van hogere olieprijzen. Ook prijsvechter Ryanair deelde in Dublin in de malaise, ondanks een voorlopig akkoord met de Duitse piloten over betere arbeidsvoorwaarden.

Sterkste stijger in de AEX-index was Altice Europe met een winst van 3,1 procent. Het kabel- en telecomconcern zette de stijgende lijn van de voorbije dagen voort na de deal met betrekking tot glasvezeldochter SFR FTTH. Bierbrouwer Heineken en supermarktconcern Ahold Delhaize completeerden de top drie.

ASR was met een verlies van 2,8 procent de sterkste daler in de AEX. De verzekeraar neemt zijn branchegenoot Loyalis over van pensioenuitvoerder APG voor 450 miljoen euro. Concurrent Aegon verloor 2,2 procent. ArcelorMittal speelde 1,8 procent kwijt. Het staalconcern won een dag eerder nog 4 procent door het handelsoptimisme.

De euro was 1,1348 dollar waard, tegen 1,1358 dollar een dag eerder. Een vat Amerikaanse olie kostte 0,3 procent meer op 53,10 dollar. Brentolie klom 0,8 procent in prijs, tot 62,19 dollar per vat.