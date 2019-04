AF-KLM breidt capaciteit naar India uit

Air France-KLM breidt het aantal vluchten naar India uit. Dat maakt de Nederlands-Franse luchtvaartcombinatie bekend in een mededeling over het wegvallen van vluchten naar India via samenwerkingspartner Jet Airways.

Vorige week werd bekend dat Jet Airways vrijwel al zijn internationale vluchten annuleerde als gevolg van geldproblemen. Jet heeft een zogeheten code share-overeenkomst met Air France-KLM, waardoor reizigers met één ticket kunnen reizen op gecombineerde routes van de maatschappijen.

KLM laat in een mededeling weten dat er geen code share-vluchten met Jet meer worden aangeboden. Reizigers die tussen donderdag en het einde van de maand zouden vliegen krijgen informatie over hoe ze kunnen omboeken. Voor vluchten daarna wordt de capaciteit van Air France en KLM op routes naar India verhoogd.