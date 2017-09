AEX ziet openingswinst verdampen

De Amsterdamse aandelenbeurs zag donderdag zijn openingswinst weer snel verdampen. De meeste andere Europese beurzen stonden licht in het groen. Alle ogen zijn gericht op het rentebesluit van de Europese Centrale Bank (ECB). Beleggers verwerkten daarnaast het nieuws dat de stemming over de verhoging van het Amerikaanse schuldenplafond met drie maanden is uitgesteld.

De AEX-index op Beursplein 5 noteerde in de ochtendhandel 0,1 procent lager op 516,08 punten. De MidKap klom 0,1 procent tot 795,51 punten. De beurzen in Parijs en Frankfurt gingen 0,1 en 0,5 procent vooruit. In Londen, waar veel bedrijven ex-dividend noteerden, bleef de FTSE-index vrijwel vlak.

Altice was de grootste daler in de AEX met een verlies van 1,1 procent. Volgens persbureau Reuters werken bankiers achter de schermen hard aan een schuldfinanciering voor het kabel- en telecomconcern ter waarde van 70 miljard dollar. Daarmee zou het bedrijf de overname van Charter Communications willen rondbreien. Het bod zou meer dan 180 miljard dollar bedragen.

Aegon verloor 0,7 procent. Woekerpolis.nl gaat in beroep tegen een eerdere uitspraak van de rechter in een zaak tussen de claimclub en de verzekeraar. Volgens voorzitter Ab Flipse van Woekerpolis.nl is de vergoeding die Aegon in het vooruitzicht stelt aan gedupeerden te laag.

Grootste stijger bij de hoofdfondsen op het Damrak was zorgtechnologiebedrijf Philips met een winst van 0,6 procent. In de MidKap sloot verzekeraar ASR de rij met een verlies van 1,8 procent na een adviesverlaging door UBS. Kunstmestproducent OCI volgde met een min van 1,3 procent. Het aandeel steeg een dag eerder nog ruim 12 procent na sterke halfjaarcijfers.

Grootste stijger bij de middelgrote bedrijven was chiptoeleverancier Besi met een winst van 2,4 procent. Postbedrijf PostNL volgde met een plus van 2,2 procent. ASMI won 0,2 procent. ASM Pacific Technology (ASM PT) gaat voor omgerekend 84 miljoen euro eigen aandelen inkopen. ASMI heeft een belang van 34 procent in de Aziatische toeleverancier aan de chipindustrie.

De euro was 1,1938 dollar waard, tegen 1,1943 dollar een dag eerder. Een vat Amerikaanse olie werd 0,2 procent goedkoper op 49,05 dollar. De prijs van Brentolie daalde 0,1 procent tot 54,16 dollar per vat.