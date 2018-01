AEX zet stijging voort

De Amsterdamse aandelenbeurs ging donderdag verder vooruit. Ook elders in Europa stonden de beurzen in het groen na de nieuwe recordstanden op Wall Street. Vooral de oliegerelateerde bedrijven waren in trek dankzij de hogere olieprijzen. Beleggers waren verder in afwachting van het banenrapport van de Amerikaanse salarisstrookverwerker ADP.

De AEX-index op Beursplein 5 noteerde in de ochtendhandel 0,4 procent hoger op 551,66 punten. De MidKap dikte 0,2 procent aan tot 849,04 punten. De beurzen in Parijs en Frankfurt kregen er tot 1 procent bij. Londen won 0,1 procent.

Grootste stijger bij de hoofdfondsen was maritiem dienstverlener SBM Offshore met een winst van 1,8 procent. Olie- en gasconcern Shell kreeg er 0,5 procent bij. Kabel- en telecombedrijf Altice sloot de rij met een min van 1 procent. Het Franse bedrijf was een dag eerder nog de grootste stijger met een winst van 7,7 procent.

Gemalto won 0,1 procent. De digitaal beveiliger heeft een opdracht gekregen van de Bank of Cyprus voor de levering van een zogenoemde biometrische EMV-betaalkaart, voor zowel contactbetalingen als contactloze betalingen.

In de MidKap voerde verlichtingsbedrijf Philips Lighting de stijgers aan met een plus van 1,4 procent. Beursintermediair Flow Traders stond onderaan met een min van 1,1 procent.

Op de lokale markt daalde Pharming 0,3 procent. Het biotechnologiebedrijf heeft in totaal ruim 25,4 miljoen nieuwe aandelen uitgegeven voor de aflossing van converteerbare obligaties. In totaal is 7,7 miljoen euro terugbetaald, waarvan ook 1,9 miljoen euro in contanten.

TIE Kinetix won 9,5 procent. Het softwarebedrijf gaat zijn zogenoemde Flow Platform voor elektronisch factureren aan de gemeente Haarlem leveren. Ook het ministerie van Justitie en Veiligheid gaat de software van TIE gebruiken.

In Londen kelderde Debenhams 20 procent. Het Britse winkelconcern verlaagde zijn winstverwachting voor het boekjaar na tegenvallende verkopen in het belangrijke feestdagenseizoen. Concurrent Marks & Spencer zakte in het kielzog 2,6 procent.

De euro was 1,2026 dollar waard, evenveel als een dag eerder. De onrust in Iran bleef de olieprijzen stuwen. Een vat Amerikaanse olie kostte 0,5 procent meer op 61,91 dollar. Brentolie werd 0,3 procent duurder op 68,02 dollar per vat.