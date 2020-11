AEX zet rally voort na winst Joe Biden

De Amsterdamse aandelenbeurs is vrijdag met een flinke winst begonnen. Ook de andere Europese beurzen pakten de rally weer op, na sterke koerswinsten vorige week. De overwinning van de Democraat Joe Biden op president Donald Trump in de Amerikaanse presidentsverkiezingen zorgde voor optimisme op de beursvloeren. Ook bleef de blik gericht op de ontwikkelingen rond de coronapandemie.

De AEX-index op Beursplein 5 noteerde in de ochtendhandel 1,4 procent hoger op 580,62 punten. De hoofdindex won afgelopen week al dik 7 procent. De MidKap klom 1,7 procent tot 840,45 punten. De beurzen in Londen, Frankfurt en Parijs stegen tot 1,7 procent.

De komst van Biden zorgt voor hoop op een betere handelsrelatie tussen Europa en de Verenigde Staten. Zo zou de Duitse regering uitstel willen van het heffen van Europese importtarieven op 4 miljard dollar aan Amerikaanse producten.

Alle 25 hoofdbedrijven op het Damrak stonden in het groen. Sterkste stijgers waren chipbedrijf ASMI en staalmaker ArcelorMittal met winsten tot 3,8 procent. In de MidKap gingen luchtvaartcombinatie Air France-KLM en verlichtingsbedrijf Signify aan kop met plussen tot 3,8 procent. Tankopslagbedrijf Vopak en kunstmestmaker OCI waren de enige dalers met minnen van 0,6 procent.

Bij de kleinere bedrijven steeg groothandelsbedrijf B&S Group 1,1 procent dankzij een goed ontvangen handelsbericht. Ook de kwartaalcijfers van detacheerder DPA (plus 2,6 procent) vielen in de smaak bij beleggers.

Infineon klom 2 procent in Frankfurt. De kwartaalresultaten van de Duitse chipmaker lagen in lijn met de verwachtingen. Voor het nieuwe gebroken boekjaar voorziet het concern echter een sterk herstel met een omzetgroei van bijna 23 procent. De Duitse sportkledingverkoper Adidas won 2,6 procent. Volgens zakenkrant Financial Times azen verschillende investeerders op het sportkledingmerk Reebok, dat nu nog in handen is van Adidas.

In Oslo kelderde Norwegian Air 21 procent. De Noorse overheid zal geen extra steun geven aan de financieel geplaagde prijsvechter. Volgens de regering zou verdere steun aan de luchtvaartmaatschappij „geen verantwoord gebruik” van overheidsgeld zijn.

De euro was 1,1887 dollar waard, tegenover 1,1884 dollar op vrijdag. Een vat Amerikaanse olie werd 2,3 procent duurder op 38,01 dollar. Brentolie kostte ook 2,3 procent meer, op 40,35 dollar per vat.