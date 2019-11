AEX zet opmars voort

De Amsterdamse aandelenbeurs zette dinsdag de opmars voort. Ook de meeste andere Europese beurzen gingen licht vooruit. Beleggers deden het rustig aan na de stevige koerswinsten een dag eerder. De hoop op een spoedige handelsdeal tussen de Verenigde Staten en China bleef daarbij steun bieden aan de beurshandel. Op het Damrak werd DSM hoger gezet na een positieve kwartaalupdate.

De AEX-index op Beursplein 5 noteerde rond het middaguur 0,6 procent hoger op 588,78 punten. De hoofdindex sloot een dag eerder al op het hoogste niveau sinds mei 2001. De MidKap daalde 0,1 procent tot 882,51 punten. Parijs, Frankfurt en Londen stegen tot 0,4 procent.

DSM voerde de stijgers aan in de AEX met een plus van 1,6 procent. Het speciaalchemieconcern boekte afgelopen kwartaal meer omzet. Die stijging was voornamelijk te danken aan de tak voor voeding. Maaltijdbestelsite Takeaway sloot de rij met een min van 0,7 procent.

In de MidKap leverde Air France-KLM 3,1 procent in. De luchtvaartcombinatie ontvouwde zijn strategie voor de komende jaren. Bij de kleinere bedrijven werden de kwartaalcijfers van de leverancier van elektromagnetische componenten Kendrion beloond met een koerswinst van 3 procent.

Pandora raakte 11 procent kwijt in Kopenhagen. De Deense sieradenverkoper gaf een omzetalarm. Modehuis Hugo Boss daalde 1,9 procent in Frankfurt na publicatie van de resultaten. De Duitse bezorger van maaltijdboxen HelloFresh kwam ook met kwartaalcijfers en zakte 1,7 procent.

In Londen vielen de jaarcijfers van AB Foods in de smaak. Het aandeel van het moederbedrijf van Primark klom 5,2 procent. In Zürich verloor Adecco 0,5 procent. Het Zwitserse uitzendconcern boekte afgelopen kwartaal minder winst dan verwacht.

In Madrid zakte telecombedrijf Telefónica 1,9 procent na tegenvallende resultaten. Siemens Gamesa, dat een notering heeft in Madrid, kelderde ruim 8 procent. De windturbinemaker kampt met lastige marktomstandigheden en schrapt meer dan zeshonderd banen.

De euro noteerde op 1,1125 dollar, tegen 1,1141 dollar een dag eerder. Een vat Amerikaanse olie kostte 0,7 procent meer op 56,92 dollar. Brentolie werd 0,9 procent duurder op 62,67 dollar.