AEX zakt onder 600 punten

De aandelenbeurs in Amsterdam zakte dinsdag weer onder de 600-puntengrens. Ook de andere Europese beurzen lieten verliezen zien. Beleggers hielden vooral de ontwikkelingen aan het Amerikaans-Chinese handelsfront in de gaten en wachtten op de Britse verkiezingen en de rentevergaderingen van de centrale banken later deze week.

De AEX-index op Beursplein 5 noteerde in de ochtendhandel 0,7 procent in de min op 598,38 punten. Afgelopen vrijdag sloot de hoofdindex voor het eerst in achttien jaar boven de 600 punten. De MidKap daalde 0,4 procent tot 887,40 punten. De beurzen in Parijs, Londen en Frankfurt verloren tot 0,7 procent.

Grootste daler was levensmiddelenconcern Unilever met een verlies van 1,2 procent. Verzekeraar NN Group voerde de schaarse stijgers aan met een winst van 0,7 procent.

Takeaway.com daalde 0,8 procent. De leiding van het Britse maaltijdbestelbedrijf Just Eat raadt zijn aandeelhouders nog altijd aan om mee te gaan in het fusievoorstel van zijn Nederlandse branchegenoot. Het verhoogde bod van techinvesteerder Prosus (min 0,9 procent) werd door Just Eat nog altijd als te laag bestempeld. Just Eat won 0,3 procent in Londen.

In de MidKap sloot vastgoedbedrijf Wereldhave de rij met een min van 4 procent na een adviesverlaging door Goldman Sachs. Bouwer BAM ging aan kop met een plus van 0,4 procent. Stern steeg 5,6 procent op de lokale markt. Het autobedrijf heeft Heron Auto verkocht aan branchegenoot Broekhuis.

In Londen kelderde Ted Baker 25 procent na het opstappen van de topman en de voorzitter. Het Britse modemerk gaf een winstalarm en schrapte het dividend na tegenvallende verkopen tijdens het koopjesfestijn Black Friday.

In Frankfurt won Deutsche Bank 1,1 procent. De bank twijfelt aan zijn eigen winstdoel vanwege de druk van de lage rentes op de winstgevendheid. Daarnaast overweegt de financiële instelling volgens zakenkrant Financial Times om te snijden in de kosten bij zijn Duitse consumententak.

De euro was 1,1070 dollar waard tegen 1,1069 dollar een dag eerder. De prijs van een vat Amerikaanse olie daalde 0,1 procent tot 58,95 dollar. Brentolie kostte 0,1 procent minder op 64,22 dollar.