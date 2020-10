AEX wint na gezondheidsupdate Trump

De aandelenbeurs in Amsterdam is maandag met winst begonnen aan de eerste volle week van oktober. Ook de andere Europese beursgraadmeters gingen vooruit. Het nieuws dat de Amerikaanse president Donald Trump maandag mogelijk al het ziekenhuis mag verlaten, zorgde voor opluchting op de beursvloeren. Trump werd vrijdag in het ziekenhuis opgenomen na besmetting met het coronavirus.

De AEX-index op Beursplein 5 noteerde in de ochtendhandel 0,7 procent hoger op 557,22 punten. De MidKap klom ook 0,7 procent, tot 824,92 punten. De beurzen in Frankfurt, Parijs en Londen stegen tot 0,8 procent.

Trump liet zich zondag al even in het openbaar zien. De president reed in een auto een kort rondje langs fans die zich op straat hadden verzameld. Volgens Trumps lijfarts Sean Conley heeft de president zaterdagavond een tweede dosis van het antivirale middel remdesivir gekregen, en wordt verder behandeld met de steroïde dexamethason, die ervoor moet zorgen dat het zuurstofgehalte in het bloed op niveau blijft.

Telecomconcern KPN was koploper bij de hoofdfondsen op het Damrak met een winst van dik 2 procent. ING klom 1,4 procent. Kredietbeoordelaar Moody’s heeft de kredietrating van ING bevestigd. Volgens Moody’s heeft de bank zowel op de korte als langere termijn genoeg geld in kas om aan zijn verplichtingen te voldoen. Maaltijdbestelsite Just Eat Takeaway was de enige daler met een min van 0,2 procent.

In de MidKap stond baggeraar Boskalis bovenaan met een plus van 2,8 procent. Kunstmestproducent OCI sloot de rij met een min van 2,8 procent. Vopak won 1 procent. Het tankopslagbedrijf heeft een samenwerkingsovereenkomst gesloten met het Indonesische petrochemische bedrijf Chandra Asri Petrochemical. De twee willen de bestaande infrastructuur in de stad Cilegon uitbreiden, met onder meer de bouw van een tweede petrochemisch complex.

In Londen kelderde Cineworld bijna 35 procent. De op een na grootste bioscoopketen ter wereld sluit tijdelijk al zijn bioscopen in het Verenigd Koninkrijk en de Verenigde Staten vanwege de terugval in het aantal bezoekers en het uitstel van premières van grote films door de coronapandemie.

De euro was 1,1724 dollar waard, tegenover 1,1711 dollar op vrijdag. De prijs van een vat Amerikaanse olie steeg 1,9 procent tot 37,70 dollar. Brentolie kostte 1,6 procent meer op 39,90 dollar per vat.