AEX wint bijna 4 procent, koerst af op weekwinst

De Amsterdamse aandelenbeurs won vrijdag bijna 4 procent en koerst af op een weekwinst. Ook de andere Europese beurzen wisten de winsten van een dag eerder verder uit te breiden. De steunpakketten van centrale banken en nationale overheden om de economische impact van de coronacrisis te verzachten lijken beleggers wat hoop te geven. De Europese beurzen lieten deze week opnieuw wilde koersschommelingen zien, maar de verliezen op weekbasis nemen af.

De AEX-index op Beursplein 5 noteerde in de ochtendhandel 3,7 procent hoger op 438,36 punten. De hoofdindex koerst af op een plus van zo’n 1,4 procent op weekbasis. Een week eerder raakte de Amsterdamse beurs nog 18,5 procent kwijt. De MidKap won 5,4 procent tot 607,31 punten. Londen, Frankfurt en Parijs stegen tot ruim 5 procent. De hoofdgraadmeter in Milaan klom 1,7 procent.

Olie- en gasconcern Shell (plus 8 procent) profiteerde van de sterke opleving van de olieprijzen en behoorde tot de kopgroep in de AEX. De verzekeraars NN Group en Aegon waren de grote winnaars met winsten van 10 en 12 procent.

In de MidKap steeg GrandVision 18 procent. Het optiekconcern sluit vanaf vrijdag zijn winkels in België, Frankrijk, Italië, Polen en Spanje in verband met de coronacrisis. In Nederland gaan de winkels van Eyewish vanaf zaterdagmiddag dicht. De onlineverkoop loopt volgens het bedrijf wel goed. GrandVision heeft er verder vertrouwen in dat de voorgenomen overname door brillenfabrikant EssilorLuxottica zal slagen.

Sligro zakte 3,8 procent, na de koersspurt van 10 procent een dag eerder. Het groothandelsbedrijf haalt op dit moment 70 tot 75 procent minder opbrengsten uit het bezorgen van voedingswaren aan cafés en restaurants. De zelfbedieningsgroothandels draaien echter meer omzet.

Op de lokale markt dikte CM.com 27 procent aan. Het techbedrijf doet goede zaken door de virusuitbraak. Bedrijven maken veel meer gebruik van het chatplatform van CM.com om contact met hun klanten te onderhouden. Ook financiële instellingen en overheden maken meer gebruik van het platform van het Bredase bedrijf.

De olieprijzen gingen verder omhoog. Een vat Amerikaanse olie kostte 8 procent meer op 27,25 dollar. Brentolie werd 6,6 procent duurder op 30,36 dollar per vat. Donderdag lieten de olieprijzen de grootste stijging ooit zien nadat de Amerikaanse president Donald Trump had laten weten te willen ingrijpen in de prijzenoorlog tussen Saudi-Arabië en Rusland. De euro was 1,0783 dollar waard, tegen 1,0687 dollar een dag eerder.