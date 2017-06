AEX werkt openingsverlies weg

De AEX-index in Amsterdam wist woensdagochtend het openingsverlies weg te werken. Ook de andere belangrijke Europese beursgraadmeters krabbelden wat op. Beleggers bleven terughoudend in afwachting van de verkiezingen in het Verenigd Koninkrijk en de rentevergadering van de ECB op donderdag.

De hoofdindex op Beursplein 5 stond in de ochtendhandel 0,1 procent hoger op 522,23 punten. De MidKap daalde 0,1 procent tot 799,57 punten. De beurzen in Londen en Parijs noteerden tot 0,2 procent hoger, Frankfurt daalde 0,2 procent.

Biotechnologiebedrijf Galapagos was opnieuw de grootste daler onder de hoofdfondsen aan het Damrak met een min van 2,1 procent. Sterkste stijger was telecom- en kabelbedrijf Altice met een winst van 1,4 procent.

In de MidKap sloot voedingsconcern Corbion de rij met een koersverlies van 0,7 procent. Kunstmestproducent OCI ging aan kop met een plus van 0,4 procent.

Van Lanschot Kempen klom bij de kleinere fondsen 0,7 procent. De vermogensbeheerder neemt de Nederlandse vermogensbeheeractiviteiten van de Zwitserse bank UBS over. Van Lanschot betaalt in eerste instantie 28 miljoen euro aan UBS. De definitieve prijs zal afhangen van het bedrag aan beheerd vermogen dat uiteindelijk overgaat van UBS naar Van Lanschot.

In Madrid daalde Banco Santander 1,7 procent. De grootste bank van Spanje neemt zijn in financiële problemen geraakte Spaanse branchegenoot Banco Popular over voor de symbolische prijs van 1 euro. Wel haalt Santander voor circa 7 miljard euro aan extra kapitaal op. De handel in het aandeel Banco Popular, dat sinds vorige week zo’n 60 procent aan beurswaarde zag verdampen, is stilgelegd.

Covestro zakte in Frankfurt 4,5 procent. Het Duitse chemieconcern Bayer (min 0,8 procent) heeft het belang in zijn voormalige divisie Bayer MaterialScience, die vorig jaar onder de naam Covestro naar de beurs werd gebracht, verder verkleind.

De euro noteerde 1,1253 dollar, tegen 1,1265 dollar bij sluiting van de Europese beurshandel op dinsdag. Een vat Amerikaanse ruwe olie kostte 0,5 procent minder op 47,94 dollar. Brentolie werd 0,6 procent goedkoper op 49,83 dollar per vat.