AEX vrijwel vlak op overwegend groene dag

De Amsterdamse AEX-index is de week begonnen met een kleine min. Daarmee sloot de Amsterdamse beurs aan bij de andere Europese beursgraadmeters die ook overwegend dicht bij huis bleven. Beleggers hielden hun kruit droog in afwachting van het rentebesluit van de Federal Reserve op woensdag. Luchtvaartfondsen kregen een knauw na een winstwaarschuwing van Lufthansa.

De AEX-index op Beursplein 5 sloot 0,2 procent lager op 552,28 punten. De MidKap leverde 0,8 procent in tot 767,52 punten. De beurs in Frankfurt daalde 0,1 procent, die in Londen en Parijs kregen er tot 0,4 procent bij.

Lufthansa raakte in Frankfurt bijna 12 procent kwijt nadat het Duitse luchtvaartconcern een winstwaarschuwing had gegeven. Met name de moeilijke marktomstandigheden in Duitsland en Oostenrijk speelden het bedrijf parten. Zo neemt de concurrentie toe en vallen de ticketverkopen tegen.

Ook andere luchtvaartfondsen daalden mee. Air France-KLM werd bijvoorbeeld 4,3 procent bijvoorbeeld lager gezet in de MidKap-index. EasyJet en Ryanair daalden eveneens ruim 4 procent.

In de AEX was chemicaliëndistributeur IMCD de koploper met een plus van 1,2 procent. Betaalbedrijf Adyen sloot de rij met een min van 4,3 procent. ABN AMRO steeg een fractie na het nieuws dat topman Kees van Dijkhuizen de bank gaat verlaten. Zijn huidige termijn duurt tot 12 april volgend jaar en hij wil die termijn niet verlengen.

Deutsche Bank klom 1,4 procent in Frankfurt. Volgens de Britse zakenkrant Financial Times gaat de grootste bank van Duitsland een zogeheten ‘bad bank’ opzetten voor 50 miljard euro aan bezittingen die als erg risicovol worden beschouwd. Het plan maakt deel uit van een omvangrijke reorganisatie die topman Christian Sewing voor ogen heeft. Volgens de Duitse zakenkrant Handelsblatt zouden daardoor ook meer banen verdwijnen.

In Stockholm verloor Hennes & Mauritz (H&M) 3,9 procent, na tegenvallende omzetcijfers van de Zweedse kledingketen. Airbus steeg 2,1 procent in Parijs. Het Europese luchtvaartconcern heeft een order ontvangen voor honderd vliegtuigen van de Amerikaanse leasemaatschappij Air Lease. Volgens ingewijden is de deal 11 miljard dollar waard.

De euro noteerde op 1,1230 dollar, tegen 1,1215 dollar op vrijdag. Een vat Amerikaanse olie kostte 0,5 procent minder op 52,27 dollar. Brentolie daalde 0,6 procent in prijs tot 61,63 dollar per vat.