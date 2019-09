AEX voorzichtig omhoog

De Amsterdamse aandelenbeurs ging donderdag voorzichtig omhoog na een lager begin van de handel. Ook de andere Europese beurzen lieten kleine plussen zien. Beleggers verwerkten het besluit van de Federal Reserve (Fed), die de rente in de Verenigde Staten conform verwachting verlaagde. De beleidsmakers van de Fed zijn echter verdeeld over het toekomstige rentebeleid.

De AEX-index op Beursplein 5 noteerde in de ochtendhandel 0,3 procent hoger op 578,24 punten. De MidKap klom 0,2 procent tot 839,55 punten. De beurzen in Frankfurt en Parijs stegen tot 0,4 procent. De Londense FTSE won 0,2 procent voorafgaand aan het rentebesluit van de Bank of England.

Vastgoedconcern Unibail-Rodamco-Westfield was de sterkste stijger in de AEX met een winst van ruim 2 procent. De financiële bedrijven waren eveneens in trek. Aegon, ING, ABN AMRO en NN Group stegen tot 2 procent. Grootste daler was staalproducent ArcelorMittal met een verlies van 2,6 procent na een waarschuwing van de Amerikaanse branchegenoot U.S. Steel.

IMCD won 0,3 procent. De chemicaliëndistributeur heeft zijn Indiase branchegenoot Monachem overgenomen. Een overnameprijs werd niet bekendgemaakt. Monachem richt zich vooral op de plasticindustrie en heeft een jaaromzet van omgerekend ruim 10 miljoen euro.

In de MidKap ging vastgoedbedrijf Eurocommercial Properties op kop met een plus van 1,8 procent. Metalenspecialist AMG sloot de rij met een min van 1,5 procent. PostNL won 0,2 procent. Pakketbezorgers DHL, DPD, GLS en Packs hebben volgens De Telegraaf harde kritiek op de fusie tussen PostNL en Sandd. Onlangs wees de Autoriteit Consument & Markt (ACM) het samengaan van de twee postbedrijven af. De twee hebben nu aan het kabinet gevraagd of ze toch samen mogen gaan.

In Frankfurt steeg Rocket Internet ruim 2 procent. De Duitse start-upinvesteerder boekte in de eerste jaarhelft fors meer winst. Topman Oliver Samwer sprak van een goed begin van het jaar.

De euro was 1,1039 dollar waard, tegen 1,1063 dollar een dag eerder. De prijs van een vat Amerikaanse olie steeg een fractie tot 58,13 dollar. Brentolie bleef vlak op 63,60 dollar per vat.