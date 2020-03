AEX verder omhoog na deal noodpakket VS

De aandelenbeurs in Amsterdam is woensdag met een stevige winst begonnen. Ook de andere Europese beurzen openden flink hoger na de historische opmars een dag eerder. De AEX-index op het Damrak beleefde dinsdag de beste dag sinds de financiële crisis in 2008 en op Wall Street liet de Dow-Jonesindex de sterkste eendaagse stijging zien sinds de Grote Depressie in 1933. Het nieuws dat de Amerikaanse regering en de Senaat een akkoord hebben bereikt over het omvangrijke noodpakket zorgde wereldwijd voor optimisme op beursvloeren.

De Amsterdamse hoofdindex noteerde kort na aanvang van de handel 2,3 procent in de plus op 472,24 punten. De AEX had een dag eerder al bijna 9 procent gewonnen. De MidKap won 4,3 procent tot 664,45 punten. De beurzen in Londen, Frankfurt en Parijs klommen tot 3,9 procent. De hoofdindex in Milaan steeg 3,1 procent.

Altice Europe dikte 9 procent aan bij de middelgrote bedrijven. Het kabel- en telecomconcern rekent in heel 2020 op een verdere stijging van de operationele winst en opbrengsten ondanks de coronacrisis. Het bedrijf kampt wel met nadelige effecten van winkelsluitingen, waardoor de verkopen tijdelijk onder druk staan, en lagere advertentie-inkomsten, maar verwacht dat de kasstromen „veerkrachtig” zullen blijven.