AEX veert op na zware verliesbeurt

De aandelenbeurs in Amsterdam is vrijdag met een stevige winst begonnen. Ook de andere Europese beurzen veerden op na de zware verliesbeurt een dag eerder. Een sterker dan verwachte stijging van de Chinese industriële productie in april en hogere slotstanden op Wall Street zorgden voor opluchting bij beleggers. Verder werd uitgekeken naar de cijfers over de economie van de eurozone, die later op de dag naar buiten komen.

De AEX-index op Beursplein 5 noteerde na enige minuten handelen 1,7 procent in de plus op 507,47 punten. De MidKap won 1,8 procent tot 678,60 punten. De beurzen in Londen, Parijs en Frankfurt stegen tot 1,6 procent.

Alle 25 hoofdfondsen op het Damrak stonden in het groen. De chipbedrijven ASML en ASMI behoorden tot de kopgroep met winsten van 3,9 en 3,7 procent na de sterke koerswinsten onder Amerikaanse sectorgenoten. In de MidKap voerde chiptoeleverancier Besi de stijgers aan met een plus van 4,6 procent.