AEX veert op na recente koersval

De aandelenbeurs in Amsterdam koerste vrijdag in het groen. Ook de andere Europese beurzen veerden op na de recente zware koersverliezen. De handelszorgen namen wat af dankzij een sterker dan verwachte toename van de Chinese export in september. Beleggers keken verder uit naar naar de kwartaalresultaten van de Amerikaanse banken JPMorgan, Citigroup en Wells Fargo.

De AEX-index op Beursplein 5 noteerde in de ochtendhandel 0,6 procent in de plus op 520,77 punten. De hoofdindex lijkt daarmee het verlies in de onstuimige beursweek te beperken tot ruim 3 procent. De MidKap klom 0,8 procent tot 737,37 punten. De beursgraadmeters in Parijs en Frankfurt dikten tot 1 procent aan. Londen won 0,4 procent en de hoofdindex in Milaan steeg 0,9 procent.

Sterkste stijger bij de hoofdfondsen was biotechnologiebedrijf Galapagos met een winst van 3,2 procent. Telecomconcern KPN sloot de rij met een verlies van 1,2 procent. ABN AMRO won 0,4 procent. De bank heeft volgens het Financieele Dagblad (FD) zijn hypotheekdochter Stater weer uit de verkoop gehaald. Het bedrijf, dat circa 225 miljoen euro moest opleveren, trok geen kopers voor het bedrag waar de bank op mikte. ABN AMRO wilde niet reageren.

In de MidKap ging chipbedrijf Besi aan kop met een plus van 2,7 procent na een adviesverhoging door Kepler Cheuvreux. Beursintermediair Flow Traders was de grootste daler met een min van 1 procent.

Op de lokale markt kelderde Kiadis Pharma meer dan 8 procent. Het biotechnologiebedrijf rekent op een vertraging van het oordeel door de Europese toezichthouder over zijn middel voor gebruik bij beenmergtransplantaties bij leukemiepatiënten. Volgens analisten van KBC Securities en Jefferies is de vertraging in het goedkeuringsproces echter geen reden tot zorg.

In Londen klom Man Group ruim 4 procent. Het grootste beursgenoteerde hedgefonds ter wereld zag in het derde kwartaal meer geld instromen.

De euro was 1,1598 dollar waard, tegen 1,1566 dollar een dag eerder. De prijs van een vat Amerikaanse olie steeg 1,2 procent tot 71,81 dollar. Brentolie werd ook 1,2 procent duurder, op 81,24 dollar per vat.