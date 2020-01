AEX veert licht op na virusvrees

De Amsterdamse aandelenbeurs ging vrijdag licht vooruit. Ook de meeste andere Europese beurzen veerden wat op na de forse verliezen een dag eerder. Beleggers verwerkten het besluit van de Wereldgezondheidsorganisatie (WHO) om de uitbraak van het nieuwe coronavirus te bestempelen als een internationale noodsituatie. De organisatie stelde wel vertrouwen te hebben in de maatregelen van China om de verspreiding in te dammen.

De AEX-index op Beursplein 5 noteerde in de ochtendhandel 0,2 procent hoger op 600,24 punten. De hoofdindex lijkt het verlies in de maand januari, die werd gedomineerd door de virusuitbraak in China, beperkt te houden tot zo’n 4 punten. De MidKap klom 0,9 procent tot 918,65 punten. De beurzen in Frankfurt en Parijs stegen 0,2 procent. Londen daalde 0,3 procent. Het Verenigd Koninkrijk verlaat vrijdagavond na bijna een halve eeuw lidmaatschap de EU.

Levensmiddelenconcern Unilever voerde de stijgers aan bij de hoofdfondsen op het Damrak met een winst van 1 procent. Telecomconcern KPN stond onderaan met een verlies van 0,8 procent.

In de MidKap steeg Fugro 5,9 procent. De bodemonderzoeker verkoopt zijn belang in de Amerikaanse branchegenoot Global Marine Group. Signify klom 3,2 procent. Het verlichtingsbedrijf boekte afgelopen kwartaal minder omzet dan verwacht, maar verhoogde het dividend. WDP won 2,7 procent. Het logistiek vastgoedfonds rekent dit jaar op een verdere stijging van de winst.

De Zweedse maker van huishoudelijke apparatuur Electrolux zakte 7,9 procent in Stockholm na tegenvallende jaarcijfers. Aston Martin werd een kwart meer waard in Londen. De Canadese miljardair Lawrence Stroll neemt een minderheidsbelang in de noodlijdende Britse maker van luxewagens. In Frankfurt daalde Volkswagen 0,6 procent. Het Duitse autoconcern wil het deel van de Amerikaanse truckbouwer Navistar dat het nog niet bezit kopen voor bijna 3 miljard dollar. Navistar stelt het „ongevraagde bod” te bestuderen.

De euro was 1,1025 dollar waard tegen 1,1028 dollar een dag eerder. De prijs van een vat Amerikaanse olie steeg 1,3 procent tot 52,81 dollar. Brentolie kostte 1,2 procent meer op 59,01 dollar per vat.