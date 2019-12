AEX toont wat herstel

De Amsterdamse aandelenbeurs toonde dinsdag wat herstel na de flinke verliesbeurt een dag eerder. Ook elders in Europa gingen de meeste beurzen vooruit. Beleggers hielden vooral de ontwikkelingen aan het wereldwijde handelsfront in de gaten na de aankondiging van Amerikaanse importtarieven op staal en aluminium uit Brazilië en Argentinië en de dreiging van Amerikaanse heffingen op Franse producten.

De AEX-index op Beursplein 5 noteerde in de ochtendhandel 0,5 procent hoger op 590,17 punten. De MidKap dikte 0,7 procent aan tot 879,63 punten. De beurs in Parijs won 0,1 procent en Frankfurt steeg 0,7 procent. Londen daalde 0,4 procent onder aanvoering van de Britse mijnbouwers.

Randstad (plus 1,7 procent) behoorde tot de kopgroep bij de hoofdfondsen. De uitzender houdt een investeerdersdag in Londen en kondigde aan tegen 2021 zeker 120 miljoen euro aan kosten te willen besparen. Randstad meldde verder dat de prestatie in het laatste kwartaal van dit jaar gelijk is aan de trend van eerder dit jaar en handhaafde de verwachting voor de winstmarge in 2019. Verzekeraar ASR sloot de rij met een min van 0,9 procent.

Philips won 0,4 procent. Het zorgtechnologiebedrijf is een samenwerking aangegaan met de Amerikaanse zorgverlener Inspira Health voor de duur van vijf jaar. Met de samenwerking is 50 miljoen dollar gemoeid.

In Parijs stonden de Franse luxegoederenverkopers onder druk. Het Witte Huis dreigt onder andere met heffingen van 100 procent op wijn, kaas, champagne en handtassen uit Frankrijk als vergelding voor de ‘digitaks’ die Frankrijk heeft ingevoerd. Die belastingmaatregel treft vooral grote Amerikaanse techbedrijven. Louis Vuitton Moët Hennessy (LVMH) zakte 1,6 procent en Kering daalde 1,4 procent.

In Milaan klom UniCredit meer dan 1 procent. De Italiaanse bank schrapt 8000 banen en sluit zo’n 500 filialen om kosten te besparen. Daarnaast gaat de bank voor 2 miljard euro aan eigen aandelen inkopen.

De euro was 1,1082 dollar waard tegen 1,1084 dollar een dag eerder. De prijs van een vat Amerikaanse olie steeg 0,5 procent tot 56,22 dollar. Brentolie werd 0,3 procent duurder op 61,09 dollar per vat.