AEX toont voorzichtig herstel

De aandelenbeurs in Amsterdam toonde donderdag wat herstel na de recente verliesbeurten. De andere Europese beurzen lieten een gemengd beeld zien. Beleggers trokken zich op aan de positieve stemming op Wall Street, waar de Amerikaanse technologiebeurs Nasdaq een nieuw slotrecord bereikte. Verder ging de aandacht uit naar de aanhoudende toename van het aantal coronabesmettingen in de Verenigde Staten.

De AEX-index op Beursplein 5 noteerde in de ochtendhandel 0,3 procent hoger op 574,07 punten. De MidKap won 0,1 procent tot 765,47 punten. De beurs in Frankfurt steeg 0,8 procent. Parijs en Londen daalden tot 0,3 procent.

Koplopers in de AEX waren chipbedrijf ASMI en techinvesteeder Prosus met winsten van rond 2 procent. Vastgoedconcern Unibail-Rodamco-Westfield stond onderaan met een verlies van 0,8 procent. Ahold Delhaize daalde 0,1 procent. Volgens Het Financieele Dagblad heeft het supermarktconcern zakenbank Lazard in de arm genomen om een overname van HEMA te onderzoeken. De eigenaar van Albert Heijn zou met overname vooral willen voorkomen dat concurrent Jumbo HEMA inlijft.

In de MidKap was chipbedrijf Besi de grootste stijger met een plus van 1,9 procent. Vastgoedfonds Eurocommercial Properties sloot de rij met een min van 0,9 procent. Op de lokale markt won koffieconcern JDE Peet’s 1,3 procent mede dankzij een koopadvies van Deutsche Bank.

SAP steeg 6,8 procent in Frankfurt dankzij sterke kwartaalcijfers van de Duitse softwaremaker. Commerzbank daalde 0,2 procent. Topman Martin Zielke vertrekt uiterlijk aan het einde van het jaar bij de Duitse bank. De Nederlander Roland Boekhout geldt als topkandidaat om Zielke op te volgen, maar de bank lijkt ook externe kandidaten te polsen.

Rolls-Royce zakte 7 procent in Londen. De Britse maker van vliegtuigmotoren heeft zich verzekerd van een krediet van omgerekend bijna 2,8 miljard euro om het bedrijf door de crisis te loodsen. In Parijs verloor Airbus 1,3 procent. De Europese vliegtuigmaker wist in juni geen nieuwe orders binnen te slepen.

De euro was 1,1349 dollar waard, tegen 1,1325 dollar een dag eerder. De prijs van een vat Amerikaanse olie daalde 0,4 procent tot 40,75 dollar. Brentolie kostte 0,3 procent minder op 43,16 dollar per vat.