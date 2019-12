AEX stijgt weer voorbij 600 punten

De aandelenbeurs in Amsterdam passeerde donderdag weer de grens van 600 punten. Ook de andere Europese beurzen gingen vooruit. Beleggers wachten vooral op het rentebesluit van de Europese Centrale Bank (ECB) en de uitslag van de Britse verkiezingen. Daarnaast verwerkten de Europese markten nog het besluit van de Amerikaanse Federal Reserve (Fed), die de rente conform verwachting onveranderd liet.

De AEX-index op Beursplein 5 noteerde in de ochtendhandel 0,2 procent in de plus op 600,42 punten. De MidKap won 0,8 procent tot 895,92 punten. De beurzen in Parijs, Londen en Frankfurt stegen tot 0,5 procent.

Aan het handelsfront overlegt de Amerikaanse president Donald Trump donderdag naar verluidt met zijn topadviseurs over de geplande importtarieven op meer dan 160 miljard dollar aan Chinese goederen. De nieuwe heffingen zouden op 15 december in werking treden, maar beleggers hopen dat ze worden uitgesteld.

Betaalbedrijf Adyen voerde de stijgers aan bij de hoofdfondsen op het Damrak met een winst van ruim 2 procent na een adviesverhoging door Morgan Stanley. Supermarktconcern Ahold Delhaize stond onderaan met een verlies van 1,5 procent. In de MidKap ging chipbedrijf ASMI aan kop met een plus van 3 procent. Hekkensluiter was financieel dienstverlener Intertrust met een min van 0,8 procent.

Takeaway daalde 0,4 procent. Het maaltijdbestelbedrijf heeft de deadline voor de overname van de Britse branchegenoot Just Eat verlengd tot 27 december. Volgens Takeaway is 13,53 procent van de stukken Just Eat inmiddels aangeboden. Takeaway is met techinvesteerder Prosus (plus 1 procent) verwikkeld in een overnamestrijd om Just Eat, dat 1,5 procent won in Londen.

Nestlé steeg een fractie in Zürich. Het levensmiddelenconcern verkoopt zijn Amerikaanse ijsjestak aan Froneri. De deal heeft een waarde van 4 miljard dollar. Dixons Carphone won 2 procent in Londen dankzij een goed ontvangen halfjaarbericht van de Britse retailer.

De euro was 1,1136 dollar waard tegen 1,1094 dollar een dag eerder. Een vat Amerikaanse olie werd 0,1 procent duurder op 58,83 dollar. De prijs van Brentolie steeg 0,4 procent tot 63,96 dollar per vat.