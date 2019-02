AEX stijgt op drukke cijferdag

De aandelenbeurs in Amsterdam is donderdag met winst begonnen. Ook de andere Europese beurzen openden hoger. Beleggers kregen een flinke hoeveelheid resultaten voor de kiezen van grote Europese bedrijven. Op het Damrak openden onder meer Aegon, DSM, NN Group, Arcadis en SBM Offshore de boeken.

De AEX-index op Beursplein 5 noteerde kort na opening van de markt 0,1 procent in de plus op 536,82 punten. De MidKap steeg 0,8 procent tot 734,96 punten. De beursgraadmeters in Parijs, Londen en Frankfurt klommen tot 0,8 procent.

DSM was koploper bij de hoofdfondsen met een plus van 4,6 procent. Het speciaalchemiebedrijf zag de winst in het vierde kwartaal flink stijgen en kondigde een aandeleninkoopprogramma aan ter waarde van 1 miljard euro. Ook wordt het dividend verhoogd. Vastgoedbedrijf Unibail-Rodamco-Westfield, dat ook met cijfers kwam, sloot de rij met een verlies van 7 procent. Aegon volgde met een min van 2,5 procent. De verzekeraar boekte in de tweede helft van vorig jaar flink minder winst.