AEX stijgt op drukke cijferdag

De aandelenbeurs in Amsterdam is woensdag hoger geopend. Ook de andere Europese beurzen begonnen met winst. Beleggers kregen op de laatste dag van de grillige beursmaand oktober een hoop bedrijfsresultaten te verwerken. Op het Damrak openden onder meer DSM, Wolters Kluwer, Air France-KLM en Heijmans de boeken.

De AEX-index op Beursplein 5 noteerde na enige minuten handelen 1,2 procent in de plus op 516,74 punten. De hoofdindex stevent af op een maandverlies van zo’n 6 procent. De MidKap klom 1,3 procent tot 728,02 punten. De beursgraadmeters in Frankfurt, Londen en Parijs stegen tot 1,6 procent.

DSM steeg 1,9 procent bij de hoofdfondsen. Het chemieconcern zag de omzet in het derde kwartaal stijgen. Topman Feike Sijbesma sprak van een „zeer goed kwartaal”. Het bedrijf bevestigde zijn eerder afgegeven prognoses voor het hele jaar. Het handelsbericht van informatieleverancier Wolters Kluwer (min 2,4 procent) viel niet in goede aarde.