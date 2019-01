AEX stijgt na afwijzing brexitdeal

De Amsterdamse aandelenbeurs is woensdag licht hoger begonnen. Ook de meeste andere Europese beurzen openden met kleine winsten, na de hogere slotstanden op Wall Street. Beleggers hielden vooral de politieke ontwikkelingen in het Verenigd Koninkrijk in de gaten, na de afwijzing van de brexitdeal van de Britse premier Theresa May.

De AEX-index op Beursplein 5 noteerde enige minuten na de openingsbel 0,5 procent in de plus op 500,57 punten. De MidKap bleef vrijwel onveranderd op 681,70 punten. De beursgraadmeters in Parijs en Frankfurt stegen tot 0,5 procent. De Londense FTSE stond 0,1 procent in de plus.

Bij de hoofdfondsen op het Damrak dikte ING meer dan 1 procent aan, na een adviesverhoging door Société Générale. In de MidKap kampte SBM Offshore met een adviesverlaging door Morgan Stanley. De maritiem oliedienstverlener verloor ruim 3 procent. Navigatiebedrijf TomTom zakte 2 procent na een adviesverlaging door Kepler Cheuvreux.