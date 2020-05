AEX stevig omhoog op drukke cijferdag

De Amsterdamse AEX-index is donderdag flink gestegen. Een onverwachte toename van de Chinese export en steeds meer landen die de coronamaatregelen langzaamaan afbouwen zorgden voor optimisme. Op het Damrak kregen beleggers de nodige kwartaalcijfers voor de kiezen, waarbij die van ArcelorMittal, Ahold Delhaize en DSM goed vielen. De resultaten van Air France-KLM en BAM vielen minder in de smaak.

De AEX-index op Beursplein 5 sloot 2,1 procent hoger op 516,26 punten. De MidKap klom 1 procent tot 705,75 punten. Parijs en Frankfurt stegen tot 1,5 procent. Londen won 1,4 procent na het besluit van de Bank of England om de rente onveranderd te laten.

Staalbedrijf ArcelorMittal was met een plus van 6,8 procent de grootste stijger in de AEX. De onderneming schrapt het dividend en een deel van de investeringen om zo zijn buffers te versterken. Ahold Delhaize won 3,2 procent. Dankzij hamsterende consumenten voerde het supermarktconcern de kwartaalwinst flink op.

DSM won 3,1 procent. Het speciaalchemieconcern wist de lagere omzet van de materialendivisie, die veel klanten in de auto-industrie heeft, te compenseren door de verkopen van de voedingsdivisie, waardoor de kwartaalomzet gelijk bleef.

Bouwbedrijf BAM verloor 2,8 procent in de MidKap na melding van een lager kwartaalresultaat. Ook wil BAM dat overheden de sector gaan ondersteunen. Air France-KLM verloor 2,5 procent na bekendmaking van een nettoverlies van 1,8 miljard euro in het eerste kwartaal. De luchtvaartmaatschappij verwacht nog grotere minnen in het lopende kwartaal door de coronacrisis. Ook branchegenoten hebben het zwaar te verduren. Concurrent IAG zakte 3,2 procent in Londen. Het moederbedrijf van British Airways en Iberia leed afgelopen kwartaal ook een miljardenverlies.

In Frankfurt dikte Zalando meer dan 10 procent aan. De webwinkel verwacht dankzij de coronacrisis stevig door te groeien.

De euro was 1,07936 dollar waard tegen 1,0802 dollar een dag eerder. Een vat Amerikaanse olie werd 7,8 procent duurder op 25,86 euro. Brentolie kostte 4,3 procent meer op 31,01 dollar per vat.