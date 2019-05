AEX sluit weer in het rood

De Amsterdamse beurs is dinsdag lager gesloten. Ook de andere graadmeters in Europa eindigden in het rood. Beleggers maakten zich zorgen om de dreigende escalatie van het handelsconflict tussen de Verenigde Staten en China. Op het Damrak kwam een reeks bedrijven met handelsberichten. De update van speciaalchemiebedrijf DSM viel in goede aarde, maar PostNL kwam met tegenvallende cijfers en werd lager gezet.

De hoofdindex op Beursplein 5 eindigde 1,2 procent lager op 556,86 punten. De MidKap daalde 1,5 procent tot 787,18 punten. De beurzen in Parijs en Frankfurt daalden 1,6 procent, die in Londen stond 1,7 procent in de min na een lang weekend. De beurs in Istanbul leverde 1,6 procent in, nadat bekend werd dat lokale verkiezingen in de havenstad overgedaan moeten worden.

DSM was koploper in de AEX met een winst van 4,6 procent. Het speciaalchemieconcern verhoogde zijn verwachting voor de winstgevendheid in heel 2019, na een naar eigen zeggen goede start van het jaar. Verzekeraar Aegon was hekkensluiter met een min van 3,3 procent.

PostNL stond onderaan bij de middelgrote bedrijven met een verlies van 11,1 procent. De omzet van het postbedrijf steeg afgelopen kwartaal, maar de winst daalde. Beursintermediair Flow Traders was met een plus van 1,4 procent de grootste stijger.

Thomas Cook steeg 6,1 procent in Londen. De Duitse luchtvaartmaatschappij Lufthansa (min 2,2 procent) bevestigde een bod te doen op Condor, de vakantievlieger van de Britse reisorganisatie. In Brussel verloor bierbrouwer AB InBev 3,6 procent na publicatie van kwartaalcijfers.

BMW zakte 2,3 procent in Frankfurt. De automaker behaalde afgelopen kwartaal fors minder winst, onder meer door een voorziening voor een verwachte boete. Henkel, het Duitse moederbedrijf van merken als Schwarzkopf en Persil, leverde 4,8 procent in na tegenvallende resultaten. In Zürich klom uitzender Adecco 0,6 procent na een positief handelsbericht.

De euro was 1,1185 dollar waard tegen 1,1196 dollar een dag eerder. De prijs van een vat Amerikaanse olie daalde 1,4 procent tot 61,38 dollar. Brentolie kostte 1,5 procent minder op 70,15 dollar per vat.