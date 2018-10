AEX sluit op laagste punt sinds juni 2017

De AEX-index is vrijdag gesloten op het laagste niveau sinds eind juni 2017. De toonaangevende index van de beurs van Amsterdam flirtte lang met de grens van 500 punten, maar bleef uiteindelijk een stukje boven die mijlpaal, die voor het laatst eind februari 2017 werd bereikt.

De maand oktober is zwaar voor beleggers. In Amsterdam zakte de beurs deze maand tot nu toe al bijna 8 procent en in andere landen, zoals Frankrijk, raakte de beurs zelfs bijna een tiende van zijn waarde kwijt. Beleggers doen en masse aandelen in de uitverkoop op zorgen over de wereldwijde handelsoorlog, tanende Chinese groei en kostendruk.

Donderdagavond kwamen daar nog tegenvallende kwartaalberichten van de Amerikaanse webwinkel Amazon en Google-moederbedrijf Alphabet bij. Die versterken het gevoel dat bedrijven hun piek hebben bereikt.

De AEX zakte vrijdag uiteindelijk 1,1 procent naar 507,52 punten. De MidKap eindigde 0,7 procent lager op 705,77 punten. De beursgraadmeters in Frankfurt, Londen en Parijs leverden tot 1,3 procent in.

Verlichtingsbedrijf Signify zakte na een hogere opening 9,7 procent en was daarmee veruit de grootste daler in de AEX. De kwartaalwinst van het bedrijf daalde weliswaar minder hard dan gevreesd, maar het was niet genoeg om beleggers te bekoren.

ArcelorMittal zakte 3,5 procent. De staalgigant heeft de overnamestrijd rond zijn bankroete Indiase branchegenoot Essar Steel gewonnen. Vastgoedconcern Unibail-Rodamco-Westfield, dat ook met cijfers kwam, daalde 2,3 procent.

In Parijs kelderde auto-onderdelenmaker Valeo 21 procent na de tweede winstwaarschuwing in drie maanden. Het Franse olieconcern Total, dat ook met cijfers kwam, zakte 1,5 procent.

In Londen daalde Royal Bank of Scotland (RBS) ruim 4 procent na teleurstellende resultaten. Rolls-Royce ging 3,5 procent omlaag in Londen. De maker van vliegtuigmotoren kan de vraag van Airbus niet bijbenen.

De euro noteerde op 1,1393 dollar, tegen 1,1371 dollar een dag eerder. Een vat Amerikaanse olie kostte 0,2 procent meer op 67,48 dollar. De prijs van Brentolie steeg 0,5 procent tot 77,26 dollar per vat.