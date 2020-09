AEX sluit op groen, Galapagos blinkt uit

De AEX-index in Amsterdam is woensdag met winst de handel uit gegaan. Ook elders in Europa was het sentiment positief. Daarmee toonden de graadmeters iets van herstel na de verkoopgolf van de afgelopen dagen, aangevoerd door Amerikaanse technologiebedrijven. Ook het nieuws dat de Britse farmaceut AstraZeneca de proeven met een mogelijk coronavaccin heeft onderbroken, deed nagenoeg niets af aan de positieve stemming.

De AEX-index in Amsterdam sloot met een winst van 2,1 procent op 552,05 punten. Alle 25 fondsen eindigden daarbij in de plus. De MidKap won 1,3 procent tot 799,71 punten. De beurzen in Parijs, Londen en Frankfurt stegen tot 2,1 procent.

Biotechnologiebedrijf Galapagos voerde de leidende index in Amsterdam aan met een winst van 5 procent. Ook Unilever (plus 3,6 procent) stond bij de sterkste stijgers. Het levensmiddelenconcern verwacht veel steun onder aandeelhouders voor het plan om het bedrijf op papier volledig Brits te maken. Een eventuele ‘verhuisboete’ voor de verplaatsing van het hoofdkantoor, zoals GroenLinks in de Tweede Kamer voorstelt, zou volgens topman Alan Jope in strijd zijn met Europese wetten.

Verder steeg Shell 1,7 procent, na het stevige verlies een dag eerder. De olie- en gasreus heeft een deal gesloten met het Amerikaanse Kosmos Energy over een overname van belangen in verschillende exploratieprojecten. Daarmee is een bedrag gemoeid van zeker 100 miljoen dollar en mogelijk 200 miljoen dollar.

Wolters Kluwer steeg 2,9 procent. De informatieleverancier verkoopt het onderdeel ComplyTrack, dat zich bezighoudt met oplossingen en risicobeheer in de gezondheidszorg, aan leverancier van cloudoplossingen Symplr.

In de MidKap stond vastgoedbedrijf Eurocommercial Properties bovenaan met een plus van ruim 7,4 procent. Sportschooluitbater Basic-Fit sloot de rij met een verlies van 1,4 procent. Bij de kleinere bedrijven dikte fietsenfabrikant Accell 4,2 procent aan dankzij een adviesverhoging door ING.

In Londen maakte AstraZeneca een eerder verlies goed. Het aandeel won uiteindelijk 0,5 procent. De Britse farmaceut en de Universiteit van Oxford onderbreken de vergevorderde proeven met een mogelijk coronavaccin om veiligheidsredenen.

De euro stond op 1,1820 dollar, tegen 1,1786 dollar een dag eerder. De olieprijzen veerden op na de forse daling op dinsdag. Een vat Amerikaanse olie kostte 3,7 procent meer op 38,10 dollar. Brentolie werd 2,5 procent duurder op 40,79 dollar per vat.