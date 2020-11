AEX sluit met winst, Europese beurzen overwegend lager

De aandelenbeurs in Amsterdam is vrijdag met een nipte winst de handel uitgegaan. Elders in Europa eindigden de belangrijkste graadmeters overwegend in de min, na de sterke opmars van deze week. Beleggers volgden nog steeds de verkiezingsstrijd in de Verenigde Staten, waar de Democraat Joe Biden steeds zekerder lijkt te zijn van winst.

De AEX-index sloot 0,2 procent hoger op 572,90 punten. De MidKap verloor 0,2 procent tot 826,53 punten. In Londen steeg de beurs 0,1 procent, terwijl Frankfurt en Parijs tot 0,7 procent verloren.

Biden heeft onder andere een tussentijdse voorsprong op president Donald Trump in de belangrijke staat Pennsylvania. Als hij die voorsprong behoudt, is de Democratische kandidaat zeker van winst.

Aandelenbeurzen lijken ondanks die toegenomen zekerheid wat gas terug te nemen na forse winsten eerder deze week. Die winsten werden gestuwd door de verwachting dat onder Biden geen al te radicale beleidswijzigingen mogelijk zijn op het vlak van bijvoorbeeld belastingen, omdat hij nog met een overwegend Republikeinse Senaat zit opgescheept.

In de AEX duikelde biotechbedrijf Galapagos 6,5 procent na de presentatie van zijn resultaten. De omzet daalde in de eerste negen maanden van het jaar en het bedrijf leed ook een verlies. Staalconcern ArcelorMittal won 2,4 procent, in de nasleep van de beter dan verwachte kwartaalcijfers die een dag eerder werden gepresenteerd. Techinvesteerder Prosus was de sterkste stijger met een plus van 2,6 procent.

Air France-KLM zakte in de MidKap 2,2 procent. De Franse regering sluit niet uit de luchtvaartcombinatie „technisch te nationaliseren”, gaf staatssecretaris van transport Jean-Baptiste Djebbari aan. Dat zou bijvoorbeeld kunnen gebeuren bij de opkoop van nieuwe aandelen voor verdere staatssteun.

In Zürich werd Richemont bijna 9 procent meer waard. Het Zwitserse moederbedrijf van juwelenmaker Cartier ziet de markt voor luxeproducten weer aantrekken en klimt door sterke verkopen in China uit het dal. De Oostenrijkse sensormaker AMS, die ook met cijfers kwam, werd 0,4 procent lager gezet.

De euro stond op 1,1884 dollar, tegenover 1,1813 dollar een dag eerder. Een vat Amerikaanse olie werd 3,3 procent goedkoper op 37,50 dollar. Brentolie kostte 2,9 procent minder op 39,73 dollar per vat.