AEX sluit met verlies tegen achtergrond opleving corona

De aandelenbeurs in Amsterdam is vrijdag met een lichte min de handel uit gegaan. Elders in Europa was het sentiment overwegend negatief, waarbij vooral een fiks verlies voor de beurs in Madrid opviel. In de regio rond de Spaanse hoofdstad gaat een gedeeltelijke lockdown gelden als reactie op sterk toenemende coronabesmettingen. Die opleving van het virus in Europa zat op de beurzen vooral aandelen uit de reisbranche dwars.

De AEX-index op Beursplein 5 sloot 0,3 procent lager op 550,85 punten. De MidKap verloor 0,7 procent tot 819,57 punten. De hoofdindex in Madrid sloot maar liefst 2,1 procent in de min. De beurzen in Parijs, Londen en Frankfurt verloren tot 1,2 procent.

De reissector kleurde rood, met een verlies van bijna 2 procent voor Air France-KLM in Amsterdam. Branchegenoot IAG, moederbedrijf van British Airways, daalde 14,6 procent. Budgetvlieger Ryanair (min 4,5 procent) kondigde vrijdag aan zijn vliegcapaciteit verder in te perken wegens de coronacrisis. Ook hotelconcerns InterContinental Hotels (min 4,5 procent) en Accor (min 2,8 procent) verloren terrein.

Techinvesteerder Prosus koerste in Amsterdam 1,9 procent lager. Het Amerikaanse ministerie van Handel verbood appstores in de VS onder andere WeChat aan te bieden, dat eigendom is van het Chinese Tencent. Prosus heeft een groot belang in Tencent.

Unibail-Rodamco-Westfield was opnieuw de grootste verliezer in de AEX met een min van bijna 10,5 procent. Het winkelvastgoedfonds maakte deze week bekend het dividend te verlagen en nieuwe aandelen uit te geven.

Euronext klom 4,3 procent bij de kleinere bedrijven. De beursuitbater is exclusief in gesprek met London Stock Exchange over een overname van de beurs in Milaan, waarbij hij samenwerkt met de Italiaanse overheid en de Italiaanse bank Intesa Sanpaolo.

De euro was 1,1859 dollar waard, tegen 1,1824 dollar een dag eerder. Een vat Amerikaanse olie werd 0,6 procent duurder op 41,21 dollar. Brentolie kostte 0,1 procent minder op 43,29 dollar per vat.