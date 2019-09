AEX sluit hoger op ECB-dag

De AEX-index op Beursplein 5 is donderdag licht hoger gesloten op een dag die in het teken stond van het rentebesluit van de Europese Centrale Bank (ECB). De ECB begint weer met het opkopen van obligaties om de economie te stimuleren. Verder ging de depositorente omlaag. Banken betalen daardoor meer voor het stallen van geld bij de ECB. De centrale bank nam de maatregelen omdat de Europese economie tegenwind ondervindt. Zorgen daarover hingen ook boven de markt.

Op het gebied van de handelsoorlog tussen de Verenigde Staten en China leken de donkerste wolken weg te trekken. De Amerikaanse president Donald Trump kondigde aan importheffingen op Chinese producten twee weken op te schorten. China overweegt de import van Amerikaanse landbouwproducten weer vrijuit toe te staan. Ook waren er berichten dat de regering-Trump overweegt eerst een tijdelijke deal met China te sluiten.

De AEX-index sloot met een winst van 0,3 procent op 574,79 punten. De MidKap ging 0,3 procent omhoog tot 836,01 punten. De beurzen in Frankfurt en Parijs stegen tot 0,4 procent, terwijl de Londense FTSE 0,1 procent erbij kreeg.

Financiële instellingen kregen een tikje door de verlaging van de depositorente. Verzekeraars ASR (min 1,5 procent), NN Group (min 0,9 procent) en bank ING (min 0,6 procent) stonden bij de dalers in de AEX. Betalingsbedrijf Adyen was met een plus van 2,9 procent de grootste stijger.