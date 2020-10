AEX positieve noot in lagere regio

De meeste Europese aandelenbeurzen deden dinsdag een stapje terug. Op het Damrak hield de AEX-index het hoofd echter boven water, mede dankzij een stevige koerswinst van Unibail-Rodamco-Westfield. Beleggers namen weinig risico voorafgaand aan de kwartaalresultaten van de grote Amerikaanse banken Citigroup en JPMorgan Chase. Ook lanceert techgigant Apple later op de dag zijn nieuwe iPhone-modellen.

De hoofdindex op Beursplein 5 noteerde rond het middaguur 0,3 procent in de plus op 574,15 punten. De MidKap zakte 0,7 procent tot 849,42 punten. De beurzen in Londen, Parijs en Frankfurt daalden tot 0,3 procent.

De financiële bedrijven ING, Aegon en ABN AMRO waren de grootste dalers in de AEX, met minnen tot 2,8 procent. Unibail-Rodamco-Westfield ging aan kop met een plus van 2,6 procent. Het winkelvastgoedfonds heeft het kantoorgebouw SHiFT in de regio Parijs voor 620 miljoen euro verkocht aan een groep Franse institutionele investeerders. Chipmachinemaker ASML, die woensdag met resultaten komt, volgde met een winst van 1,6 procent.

In de MidKap kelderde Fagron bijna 8 procent. De toeleverancier aan apotheken wist de kwartaalomzet op te voeren, met name in Latijns-Amerika en Noord-Amerika. KBC Securities verlaagde het advies voor het aandeel. Volgens analisten van de Belgische bank vielen de resultaten van Fagron in Europa tegen. Ook is het aandeel volgens hen de laatste tijd al sterk gestegen.

Op de lokale markt steeg Fastned ruim 5 procent. Het snellaadbedrijf voelt zich in zijn groei geremd doordat veel Nederlanders met elektrische auto’s de laatste tijd vanuit huis werken. Desondanks stegen de opbrengsten gerelateerd aan het opladen van elektrische auto’s afgelopen kwartaal en nam het klantenbestand toe.

A.P. Møller-Maersk won 1,8 procent in Kopenhagen. De Deense containervervoerder schroefde zijn winstverwachting voor het lopende boekjaar op dankzij een herstel van de vraag en kostenmaatregelen. In Frankfurt klom Ceconomy 1,6 procent. Het Duitse moederbedrijf van MediaMarkt en Saturn verwacht dat de bedrijfsresultaten dit jaar flink boven verwachting uitkomen. Het bedrijf zag de verkopen groeien door het toenemende aantal klanten dat naar de winkels kwam. Door de coronacrisis nam het aantal online verkopen ook al fors toe.

De euro was 1,1790 dollar waard, tegen 1,1808 dollar een dag eerder. Een vat Amerikaanse olie kostte 1,7 procent meer op 40,10 dollar. Brentolie steeg 1,6 procent in prijs tot 42,40 dollar per vat.