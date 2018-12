AEX positief na kerstdagen

De Amsterdamse aandelenbeurs ging donderdag over een breed front omhoog. Ook elders in Europa stonden de meeste beurzen na de kerstdagen in het groen. Beleggers verwerkten de wilde koersbewegingen op Wall Street, waar de slechtste kerstavond ooit werd opgevolgd door een historische puntenstijging van de Dow-Jonesindex in de opvolgende handelssessie.

De AEX-index op Beursplein 5 noteerde in de ochtendhandel 1 procent in de plus op 483,11 punten. De MidKap steeg 1,7 procent tot 641,34 punten. De beursgraadmeters in Parijs en Londen klommen tot 0,9 procent. De Duitse DAX en de beurs in Milaan, die de eerste drie dagen van de week dicht waren, zakten 0,3 en 0,5 procent.

Het opmerkelijke herstel in New York, waar op Tweede Kerstdag wel werd gehandeld, volgde na sterke cijfers over de Amerikaanse consumentenuitgaven tijdens de feestdagen. De winkelbestedingen in de VS bedroegen meer dan 850 miljard dollar, het hoogste niveau in zes jaar.

Ook sprak president Donald Trump zijn vertrouwen uit in de Federal Reserve en in voorzitter Jerome Powell. Trump deed dat als reactie op eerdere berichten dat hij overwoog de baas van centrale bank te ontslaan. Hij blijft wel van mening dat de Fed de rente te snel verhoogt.

Grootste stijger bij de hoofdfondsen in Amsterdam was verlichtingsbedrijf Signify met een winst van 2,8 procent. Het aandeel Altice Europe liet zoals vaker een grillig koersverloop zien. Het kabel- en telecomconcern was de enige daler met een verlies van 7 procent na een eerdere winst van ruim 4 procent.

In de MidKap ging betaalbedrijf Adyen aan kop met een plus van meer dan 7 procent. Speciaalchemiebedrijf Corbion was de grootste daler met een min van 1,3 procent.

In Parijs won Vinci ruim 1 procent. Het Franse bouw- en infraconcern neemt een meerderheidsbelang in de Londense luchthaven Gatwick. Voor de deelneming van 50,01 procent telt de onderneming omgerekend ruim 3,2 miljard euro neer.

De euro was 1,1387 dollar waard, tegen 1,1409 dollar voor de Kerst. De olieprijzen zakten na de heropleving van rond 10 procent op woensdag. Een vat Amerikaanse olie kostte 1,1 procent minder op 45,70 dollar. Brentolie daalde 1,3 procent in prijs tot 53,77 dollar per vat.