AEX over breed front omlaag

De Amsterdamse beurs ging woensdag over een breed front omlaag. Ook elders in Europa stonden de beurzen in het rood. Beleggers verwerkten de verkoopgolf op Wall Street, die werd aangewakkerd door economische zorgen en nieuwe twijfels over een oplossing in het handelsconflict tussen China en de Verenigde Staten. Eerder leken die juist te zijn verdwenen na een ontmoeting tussen de presidenten van de twee economische grootmachten.

De AEX-index op Beursplein 5 noteerde in de ochtendhandel 1,2 procent in de min op 516,93 punten. De MidKap verloor ook 1,2 procent, tot 680,94 punten. Frankfurt, Parijs en Londen zakten tot 1,3 procent. Wall Street blijft woensdag dicht vanwege de begrafenis van oud-president George H.W. Bush.

De Amerikaanse obligatiemarkt stuurde dinsdag een verontrustend signaal naar de aandelenmarkten over de economie. De korte rentetarieven op schuldpapier dreigden hoger te worden dan de lange rente, terwijl normaal gesproken investeerders een hogere rente vragen als ze hun geld voor een langere termijn uitlenen. Deze zogenoemde ‘omgekeerde rentecurve’ wordt gezien als een voorbode van een recessie.

Alle 25 hoofdfondsen op het Damrak gingen omlaag. Grootste dalers waren kabel- en telecombedrijf Altice Europe en uitzender Randstad met verliezen van ruim 3 procent.

ING daalde 1,6 procent. De bank wil Tanate Phutrakul aanstellen als de nieuwe financieel directeur. Hij wordt de opvolger van Koos Timmermans wiens positie onhoudbaar was geworden na het witwasschandaal. Signify zakte 1,4 procent. De vakbonden hebben een cao-akkoord bereikt met het verlichtingsbedrijf.

In de MidKap stond betaalbedrijf Adyen onderaan met een min van 3 procent. Luchtvaartcombinatie Air France-KLM toonde wat herstel na de forse daling een dag eerder en ging aan kop met een plus van 1,6 procent.

RTL Group zakte 3,8 procent in Frankfurt. Beleggers leken niet onder de indruk van de plannen van het televisiebedrijf om meer te investeren in videostreamingdiensten.

De euro was 1,1328 dollar waard, tegen 1,1348 dollar een dag eerder. De prijs van een vat Amerikaanse olie zakte 1,5 procent tot 52,44 dollar. Brentolie werd 1,5 procent goedkoper op 61,15 dollar per vat.