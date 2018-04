AEX over breed front omlaag

De aandelenbeurs in Amsterdam ging woensdag over een breed front omlaag. Ook de andere Europese beurzen stonden in het rood. Op het Damrak kwamen onder meer WDP, ICT, Kas Bank en Van Lanschot Kempen met kwartaalberichten. Beleggers verwerkten daarnaast de zware koersverliezen op Wall Street.

De AEX-index op Beursplein 5 noteerde in de ochtendhandel 0,6 procent in de min op 553,27 punten. Bij de hoofdfondsen noteerde ING ex-dividend. De MidKap daalde 0,4 procent tot 785,34 punten. De beurzen in Londen en Frankfurt verloren 0,3 en 0,6 procent. Parijs zakte 0,1 procent.

Telecomconcern KPN voerde de schaarse stijgers aan in de AEX met een plus van 1,1 procent. Verlichtingsbedrijf Philips Lighting zakte 2,1 procent na een waarschuwing van een concurrent. Osram Licht (min 10,7 procent) verlaagde zijn omzet- en winstverwachting vanwege de „onzekere macro-economische omstandigheden”.

Bij de kleinere bedrijven zakte Van Lanschot Kempen 0,8 procent. De winst van de vermogensbeheerder viel in het eerste kwartaal lager uit dan een jaar eerder. Automatiseerder ICT Group daalde 4,9 procent en effectendienstverlener Kas Bank leverde 1,9 procent in.

Op de lokale markt klom Value8 ruim 8 procent. De investeringsmaatschappij boekte afgelopen jaar ruim 21 miljoen euro winst. Ook verbeterde de solvabiliteit en wil Value8 op korte termijn meer schulden aflossen, en een bonusdividend uitkeren.

Kering won 6,5 procent in Parijs. Het Franse luxeconglomeraat doet uitstekende zaken met zijn twee grootste merken Gucci en Yves Saint Laurent. Vooral bij Gucci trekken de verkopen flink aan. De resultaten van chipmaker STMicroelectronics (plus 5 procent) vielen eveneens in goede aarde. In Zürich klom Credit Suisse 4,6 procent. De Zwitserse bank boekte in het eerste kwartaal meer winst dan verwacht.

In Oslo daalde Statoil ruim 2 procent. De winst van het Noorse olie- en gasconcern viel in het eerste kwartaal bijna een derde hoger uit door een combinatie van prijsstijgingen en meer productie. Statoil, dat zijn naam binnenkort zal wijzigen in Equinor, grijpt de gunstigere marktomstandigheden aan om de investeringen op te voeren.

De euro was 1,2196 dollar waard, tegen 1,2227 dollar een dag eerder. De prijs van een vat Amerikaanse olie steeg 0,1 procent tot 67,78 dollar. Brentolie won 0,2 procent, tot 74 dollar per vat.