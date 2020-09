AEX over breed front omhoog

De aandelenbeurs in Amsterdam is dinsdag met een stevige winst begonnen aan de nieuwe beursmaand. Ook de meeste andere Europese beursgraadmeters gingen over een breed front omhoog na de verliesbeurt een dag eerder. Een positief industriecijfer uit China wakkerde de hoop aan op een verder herstel van de op een na grootste economie ter wereld.

De AEX-index op Beursplein 5 noteerde in de ochtendhandel 1,2 procent hoger op 555,63 punten. De MidKap klom 0,6 procent tot 808,25 punten. De beurzen in Frankfurt en Parijs stegen tot 1,2 procent. In Londen, waar beleggers terugkeerden na een lang weekeinde, daalde de FTSE-index 0,2 procent.

Alle 25 Amsterdamse hoofdfondsen stonden in het groen. Techinvesteerder Prosus was de sterkste stijger met een winst van 3,6 procent. Adyen klom 1,2 procent. De betalingsdienstverlener en LiveChat Service gaan hun producten combineren, waardoor klanten direct kunnen afrekenen in een conversatie met een klantenservice. De twee worden daarmee een directe concurrent van het recent op de Amsterdamse beurs genoteerde techbedrijf CM.com (min 2,4 procent).

IMCD won 1,3 procent. De chemicaliëndistributeur neemt zijn Zuid-Afrikaanse branchegenoot Siyeza Fine Chem Propriety over. Ook Intertrust (plus 1,5 procent) deed een kleine overname. De financieel dienstverlener koopt zijn Indiase partner Sameer Mittal & Associates.

Boskalis daalde 0,6 procent. De baggeraar zou bij de uitbreiding van een haven in Indonesië de rechten van vissers schenden en wordt voor de rechter gedaagd door de Nederlandse mensenrechtenorganisatie Both ENDS. Bij de kleinere bedrijven steeg Alfen dik 4 procent. Het bedrijf gaat tientallen laadpalen leveren aan Volkswagen in het Verenigd Koninkrijk.

In Frankfurt won Rocket Internet 1,3 procent. De Duitse start-upinvesteerder wil af van zijn beursnotering. Het bedrijf dat in 2014 naar de beurs ging zegt de kapitaalmarkten niet meer nodig te hebben voor financieringen, omdat het ook buiten de beurs aan geld kan komen. Zumtobel zakte 1,1 procent. Het Oostenrijkse verlichtingsbedrijf had afgelopen kwartaal flink last van de coronacrisis en zag de omzet en winst dalen. Concurrent Signify won 0,1 procent in Amsterdam.

De euro was 1,1968 dollar waard tegen 1,1944 dollar een dag eerder. De prijs van een vat Amerikaanse olie steeg 1,2 procent tot 43,14 dollar. Brentolie kostte ook 1,2 procent meer, op 45,83 dollar per vat.