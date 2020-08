AEX over brede linie omhoog

De Amsterdamse aandelenbeurs ging dinsdag over een breed front vooruit. Ook de andere Europese beurzen stonden stevig in het groen. De hoop op een nieuwe stimuleringsronde voor de Amerikaanse economie, de grootste ter wereld, zorgde voor optimisme bij beleggers. Op het Damrak werd technologiegroep TKH lager gezet na publicatie van de kwartaalcijfers.

De AEX-index op Beursplein 5 noteerde in de ochtendhandel 1,5 procent hoger op 565,39 punten. Alle 25 AEX-bedrijven wonnen terrein. De MidKap steeg 1,5 procent tot 809,80 punten. De beursgraadmeters in Londen, Frankfurt en Parijs dikten tot 1,8 procent aan.

Sterkste stijger bij de Amsterdamse hoofdfondsen was vastgoedconcern Unibail-Rodamco-Westfield met een winst van 4,3 procent. Staalconcern ArcelorMittal en ABN AMRO volgden met plussen van rond 3 procent. In de MidKap profiteerde bodemonderzoeker Fugro van een adviesverhoging door ABN AMRO en ging aan kop met een plus van 4,3 procent.

TKH Group (min 3,8 procent) stond onderaan bij de middelgrote fondsen. Het technologiebedrijf voelt de coronacrisis in zijn resultaten, maar wist onder meer dankzij een lager kostenniveau de schade in de eerste jaarhelft nog enigszins beperkt te houden. De omzet viel ongeveer een tiende lager uit en het bedrijfsresultaat daalde met 11 procent. TKH verwacht dat de huidige economische onzekerheid en de impact daarvan op de activiteiten in de tweede jaarhelft zal voortduren.

In Frankfurt kreeg HelloFresh er 7 procent bij. De Duitse maaltijboxenbezorger boekte in het tweede kwartaal recordresultaten. De onderneming profiteerde volop van de coronacrisis omdat veel mensen ervoor kozen om maaltijdboxen te laten bezorgen in plaats van zelf naar de winkel te gaan en verhoogde zijn verwachtingen voor heel 2020. Branchegenoot Just Eat Takeaway won 1 procent in Amsterdam.

Zalando won 0,5 procent. De Duitse webwinkel zag het aantal klanten afgelopen kwartaal flink groeien, mede door de coronacrisis. Door de virusuitbraak winkelden meer mensen online. Op jaarbasis groeide het aantal klanten in het tweede kwartaal met meer dan 20 procent naar ruim 34 miljoen. In Kopenhagen klom Vestas dik 6 procent dankzij een sterke groei van de grootste windmolenbouwer ter wereld in het afgelopen kwartaal.

De euro was 1,1740 dollar waard tegen 1,1789 dollar een dag eerder. De prijs van een vat Amerikaanse olie klom 0,6 procent tot 42,20 dollar. Brentolie kostte 0,4 procent meer op 45,16 dollar per vat.