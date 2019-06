AEX opent nipt hoger

De aandelenbeurs in Amsterdam is vrijdag nipt hoger geopend. Ook de andere Europese beurzen begonnen met kleine koersuitslagen. Alle ogen zijn gericht op de ontmoeting tussen de Amerikaanse president Donald Trump en zijn Chinese collega Xi Jinping tijdens de G20-top in Japan. Trump en Xi spreken elkaar zaterdag in Osaka over het Amerikaans-Chinese handelsconflict.

De AEX-index op Beursplein 5 noteerde kort na aanvang van de handel 0,1 procent in de plus op 558,05 punten. De MidKap klom 0,3 procent tot 786,44 punten. De beursgraadmeters in Parijs en Londen bleven vrijwel vlak. Frankfurt won 0,3 procent.

Koploper bij de hoofdfondsen op het Damrak was vastgoedconcern Unibail-Rodamco-Westfield met een winst van 0,7 procent. Staalconcern ArcelorMittal sloot de rij met een verlies van 0,9 procent. In de MidKap voerde vastgoedbedrijf Eurocommercial Properties de stijgers aan met een plus van 1,6 procent. Grootste daler was fitnessketen Basic-Fit met een min van 0,5 procent.