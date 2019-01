AEX opent met winst

De aandelenbeurs in Amsterdam is maandag met winst geopend. Ook de andere Europese beurzen begonnen hoger aan de eerste volledige handelsweek van het jaar. Beleggers letten vooral op de handelsgesprekken tussen de Verenigde Staten en China, de ontwikkelingen rond de aanhoudende shutdown van de Amerikaanse overheid en de brexit.

De AEX-index op Beursplein 5 noteerde kort na de openingsbel 0,5 procent in de plus op 494,47 punten. De MidKap steeg 1,4 procent tot 669,60 punten. De beursgraadmeters in Parijs, Londen en Frankfurt wonnen tot 0,4 procent.

Galapagos klom ruim 3 procent bij de hoofdfondsen. Het biotechnologiebedrijf gaat onder meer een wereldwijde samenwerking aan met het Canadese Fibrocor Therapeutics. De bedrijven gaan samen aan de slag met een nieuw onderzoeksprogramma voor longfibrose (IPF) en andere indicaties.