AEX opent met winst

De aandelenbeurs in Amsterdam is vrijdag met winst geopend. Ook de andere Europese beurzen begonnen overwegend hoger na de nieuwe recordstanden op Wall Street. Beleggers kijken vooral uit naar de resultaten van de grote Amerikaanse banken JPMorgan Chase en Wells Fargo.

De AEX-index op Beursplein 5 noteerde kort na de openingsbel 0,1 procent in de plus op 559,29 punten. De MidKap klom 0,2 procent tot 849,11 punten. De beurzen in Parijs en Frankfurt stegen tot 0,3 procent. Londen won 0,1 procent.

Bij de kleinere bedrijven zakte Avantium ruim 4 procent. Beleggers reageerden teleurgesteld op het bericht dat de bouw van de gezamenlijke plasticfabriek in Antwerpen van Avantium en het Duitse BASF met twee tot drie jaar wordt uitgesteld.