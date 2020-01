AEX opent met verlies

De aandelenbeurs in Amsterdam is vrijdag met verlies geopend. Ook de andere Europese beurzen begonnen in het rood. Beleggers namen wat gas terug na de sterke start van het nieuwe jaar. De oplopende geopolitieke spanningen in het Midden-Oosten zorgden daarbij voor terughoudendheid op de beursvloeren.

De AEX-index op Beursplein 5 noteerde kort na aanvang van de handel 0,5 procent in de min op 610,08 punten. De MidKap daalde ook 0,5 procent, tot 921,04 punten. De beurzen in Frankfurt, Parijs en Londen verloren tot 0,9 procent.

Olie- en gasconcern Shell profiteerde van de hogere olieprijzen en was de enige stijger bij de hoofdfondsen op het Damrak, met een plus van 1 procent. De olieprijzen gingen omhoog na de luchtaanval van de Verenigde Staten op het vliegveld van de Iraakse hoofdstad Bagdad. Bij de aanval werd de vooraanstaande Iraanse militair generaal Qassem Soleimani gedood.