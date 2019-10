AEX opent met verlies

De Amsterdamse aandelenbeurs is woensdag met verlies geopend. Ook de andere Europese beurzen begonnen in het rood in afwachting van de verdere ontwikkelingen rond de brexit. Op het Damrak verwerkten beleggers de kwartaalberichten van de AEX-bedrijven Heineken en AkzoNobel. Detacheerder Brunel gaf een winstalarm.

De AEX-index op Beursplein 5 noteerde na enige minuten handelen 0,5 procent in de min op 573,84 punten. De MidKap daalde 0,4 procent tot 856,91 punten. De beurzen in Frankfurt en Parijs verloren tot 0,6 procent. Londen zakte een fractie.

Heineken verloor 2 procent bij de hoofdfondsen. De bierbrouwer ziet aanhoudende wisselvalligheid bij de verkopen in een aantal markten waar het actief is en heeft zijn winstverwachting bijgesteld. AkzoNobel stond vlak. De verfproducent voerde afgelopen kwartaal de winst met een bijna een kwart op, vooral dankzij kostenbesparingen. Ook gaat Akzo meer eigen aandelen inkopen.

Brunel kelderde ruim 17 procent. De detacheerder gaf aan te stoppen met het onderdeel Brunel Industrial Services (BIS) in Texas. Volgens de onderneming zijn de activiteiten verlieslatend, vandaar dat de stekker eruit wordt getrokken. Brunel gaf tegelijk een winstalarm.