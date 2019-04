AEX opent met verlies

De Amsterdamse aandelenbeurs is vrijdag met een klein verlies geopend. Ook de andere Europese begonnen overwegend licht lager. Beleggers keken vooral uit naar de start van het cijferseizoen, dat later op de dag in de Verenigde Staten wordt afgetrapt met de resultaten van de Amerikaanse banken JPMorgan Chase en Well Fargo.

De AEX-index op Beursplein 5 noteerde kort na aanvang van de handel 0,3 procent lager op 560,21 punten. De MidKap daalde 0,4 procent tot 805,54 punten. De beursgraadmeters in Frankfurt en Parijs verloren 0,2 procent. De Londense FTSE won 0,1 procent.

Uitzender Randstad profiteerde van een adviesverhoging door Bank of America Merrill Lynch en voerde de stijgers aan bij de hoofdfondsen met een winst van 1,6 procent. Telecomconcern KPN en supermarktbedrijf Ahold Delhaize noteerden ex-dividend en zakten bijna 3 procent.

Bij de kleinere bedrijven zakte Fagron 3 procent. De toeleverancier aan apotheken heeft de stijgende lijn van vorig jaar in de eerste maanden van dit jaar voortgezet. Vooral in Noord- en Zuid-Amerika zag het bedrijf de omzet stevig aandikken. De handelsupdate kende volgens analisten van KBC Securities geen verrassingen.