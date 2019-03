AEX opent met nipte winst

De Amsterdamse aandelenbeurs is donderdag met een nipte winst begonnen. De andere Europese beurzen openden overwegend lager. Beleggers verwerkten het besluit van de Federal Reserve (Fed) om de rente dit jaar niet verder te verhogen. Daarnaast was de blik gericht op de EU-top in Brussel, waar de brexit op de agenda staat, en het rentebesluit van de Bank of England.

De AEX-index op Beursplein 5 noteerde kort na aanvang van de handel 0,2 procent in de plus op 548,43 punten. De MidKap zakte 0,1 procent tot 771,86 punten. De beursgraadmeter in Frankfurt daalde 0,4 procent en Parijs verloor 0,2 procent. Londen steeg 0,2 procent.

Bij de kleinere bedrijven op het Damrak zakte Sif 0,4 procent. De funderingsspecialist sloot 2018 af met een verlies van 2,1 miljoen euro, tegen een winst van bijna 31 miljoen euro een jaar eerder. Sif kampte naar eigen zeggen met een lage benutting van de productiecapaciteit. Ook de verkoopmarges vielen lager uit.